Putin kan sandsynligvis bruge Snowden i sin PR-kampagne mod Vesten.

Sådan lyder vurderingen fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, som mener, at den russiske præsident har en klar bagtanke med at gøre den amerikanske whistleblower til russer.

»Det er næppe noget tilfælde, at den beslutning kommer lige netop nu,« siger han.

Snowden har levet i landflygtighed i Rusland i årevis, men nu har han opnået det, han har søgt om siden 2020:

Nemlig at få russisk statsborgerskab.

Mandag kunne nyhedsbureauet Reuters afsløre, at præsident Putin har underskrevet et dekret, som giver den tidligere dataekspert i den amerikanske sikkerhedstjeneste, NSA, russisk pas.

Jakob Illeborg har ikke noget klart bud på, præcis hvordan Putin vil bruge Snowden. Ikke desto mindre er han overbevist om, at der er en årsag til, at statsborgerskabet kommer nu, hvor krigen i Ukraine spidser til.

»Snowden har i mange år været en forkætret person i Vesten. Han er en torn i øjet på den amerikanske sikkerhedstjeneste. Og det er oplagt at forestille sig, at Putin vil bruge ham i PR-sammenhæng mod Vesten,« siger Illeborg og tilføjer:

»Det kan være, Putin håber, han vil sige noget grimt om Vesten, eller kan bruge ham til at højne moralen i Rusland og vise russisk overherredømme.«

Da nyheden breakede mandag aften dansk tid, begyndte flere på Twitter straks at spekulere i, hvorvidt den tidligere amerikaner nu skal hverves som soldat i Ukraine.

Det har Illeborg dog svært ved at forestille sig.

»Putin kan bruge ham andre steder. Snowden har jo afsløret ting om Vesten, som Vesten ikke brød sig om.«

Tilbage i 2013 afslørede Edward Snowden fortrolige oplysninger fra den amerikanske efterretningstjeneste om USAs globale overvågning.

Han flygtede først til Hongkong og siden til Rusland, hvor han efter en måneds ophold i en lufthavn fik opholdstilladelse.

Ifølge Jakob Illeborg er det lidt paradoksalt, at Snowden – som var manden, der gik op mod systemet – nu ender som statsborger i et andet system.

»Det er en mærkelig historie, men det var de kort, han havde tilbage på hånden. Hvor skulle han ellers gøre?« siger Jakob Illeborg.

Skulle Snowden en dag blive dømt for anklagerne, der er rejst mod ham i USA, står han til at afsone 30 år i et amerikansk fængsel.