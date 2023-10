Han var ellers lige gået over til at benytte sig af mindre borde til afholdelse af møder efter kritik for at holde for stor afstand til gæsterne.

Men nu har Vladimir Putin fået sig et nyt bord, hvor der er mulighed for at opretholde de seks meter afstand til gæsterne, som han godt kan lide at have.

Det skriver Bild.

Billedet af det nye bord er blevet lagt op på Kremlin.ru, der er Kremls officielle hjemmeside.

I 2022 mødtes Vladimir Putin med den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, ved det lange bord, hvor der kan holdes seks meters afstand. Foto: Mikhail Klimentyev/Zuma/Ritzau Scanpix Vis mere I 2022 mødtes Vladimir Putin med den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, ved det lange bord, hvor der kan holdes seks meters afstand. Foto: Mikhail Klimentyev/Zuma/Ritzau Scanpix

Det er taget under et besøg af 13 religiøse ledere.

Putin har tidligere gjort brug af et meget langt bord under besøg med andre statsledere. Som blandt andet, når han har taget imod Frankrigs Macron eller Tysklands Scholz.

Dengang afviste Putins talsmand, Dmitrij Peskov, over for det russiske medie Podyom, at valget af det lange bord skulle være af politisk karakter. Det var blot en nødvendighed på grund af coronapandemien.

»Det er udelukkende en epidemiologisk foranstaltning,« sagde Peskov.

Om det nye bord også er en reaktion på corona, melder Kreml ikke noget om, men afstanden til gæsterne er i hvert fald genoprettet.