Ruslands præsident Putin holdt onsdag en tale.

Her sagde han, at Rusland igen tilslutter sig kornaftalen med Ukraine på den præmis, at Ukraine »stopper deres angreb i Sortehavet.«

Sidste uge trådte Rusland ud af aftalen. Og det skabte store bekymringer om globale fødevareforsyninger, da Ukraine spiller en nøglerolle på det globale fødevaremarked.

Rusland begrundede tilbagetrækningen med at beskylde Ukraine for at bruge civile kornskibe i et angreb på Sortehavsflåden i weekenden, skriver Reuters.

Ukraine har afvist anklagerne.

Kornaftalen er en aftale, der garanterer sikkerheden for skibe, der transporterer ukrainsk korn, gødning og fødevarer gennem en humanitær korridor i Sortehavet.

Den amerikanske FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield siger til CNN, at hun er »glad for,« at aftalen er blevet genoplivet.

»Aftalen leverer den nødvendige mad til verden, så tydeligvis gik det endelig op for Rusland, at de er nødt til at fortsætte aftalen. De kan ikke stå i vejen for at brødføde hele verden,« siger hun til CNN This Morning.

Ifølge FN forsyner Ukraine normalt verden med omkring 45 millioner tons korn hvert år.

Det er blandt de fem største globale eksportører af byg, majs og hvede. Landet er også langt den største eksportør af solsikkeolie og står for 46 procent af verdens eksport.