Den russiske præsident, Vladimir Putin, har med øjeblikkelig virkning valgt at fyre en af sine ministre.

Det skriver det russiske, statslige nyhedsbureau RIA Novosti.

Der er tale om Andrej Gurovitj, der er viceminister i ministeriet for nødsituationer.

Her har Gurovitj blandt andet haft ansvar for arbejdet med humanitære opgaver i Donbas og Ukraine, skrives det i telegrammet.

Der har dog været store problemer internt i ministeriet, hvor man skal have haft en række problemer med arbejdsfordelingen.

Netop ministeriet for nødsituationer, civilforsvar og nødkatastrofer, som det hedder, har spillet en central rolle i forbindelse med krigen i Ukraine.

Her har opgaverne blandt andet budt på at støtte op om den russiske krigsindsats, som i netop Donbas har stået på siden 2014, hvor russisk-støttede tropper forsøgte at løsrive de ro regioner Luhansk og Donetsk.

Andrej Gurovitj har siden 2018 indtaget rollen som viceminister i ministeriet.

Og desuden er han en højtdekoreret russisk embedsmand med hele tre udmærkelser og hædersmedaljer.

Men den seneste tids problemer med rollefordelingen i ministeriet har altså nu betydet, at Putin har set sig nødsaget til at fyre en af toppersonerne med virkning dags dato.