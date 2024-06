Onsdag inviterede Ruslands præsident, Vladimir Putin, en række udenlandske journalister til pressemøde.

Og her blev han særligt spurgt ind til to, store dagsordener:

Krigen i Ukraine og det amerikanske præsidentvalg, skriver flere medier herunder ABC News og Dagbladet.

Putin gentog blandt andet, at det ifølge ham er Ukraine, som har startet krigen – og at Rusland blot forsvarer.

Samtidig fremsatte han yderligere trusler mod Vesten.

De kom i kølvandet på spørgsmålet om, hvad der vil ske, hvis landene giver Ukraine lov til angribe inde i Rusland med vestlige våben.

Bliver det en realitet, vil Putin overveje, om Rusland vil sende våben til andre lande for at ramme vestlige lande.

»Hvis Vesten anser det for muligt at levere sådanne våben til kampzonen for at angribe vores territorium og skabe problemer for os, hvorfor skulle vi så ikke have ret til at levere våben af samme type til nogle regioner i verden, hvor de kan bruges til at angribe følsomme faciliteter i de lande, der gør det mod Rusland?«

»De, der leverer våben, styrer våbnene. Det er et farligt skridt,« siger han.

NATOs generalsekretær har dog før svaret Putin igen og sagt, at »selvforsvar ikke er en eskalering af nogen krig«.

Da det kom til det amerikanske præsidentvalg, slog Putin fast, at han er ligeglad med, hvem der vinder valget i november.

Rusland er klar til at samarbejde med hvilken som helst præsident i USA.

Også selvom han blandt andet kaldte Joe Biden for en »gammeldags og forudsigelig politiker, som nu er gået til angreb«.

Det var dog krigen i Ukraine og Vestens overvejelser om våben, og hvad Rusland potentielt vil svare igen med, der trak mest fokus.

Ifølge Ruslands-eksperten Flemming Splidsboel er det da også reelt, hvis man går og frygter en eskalering af krigen ud fra de udtalelser, der kommer for tiden.

Det kan du læse mere om her.