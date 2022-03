»Fred er mere værdifuld end triumf.«

Sådan lyder det internationale taekwondoforbunds slogan – og det får Ruslands præsident, Vladimir Putin, nu at føle.

Forbundet World Taekwondo har således frataget Putin hans sorte æresbælte som en personlig irettesættelse. Det skriver Reuters.

World Taekwondo fordømmer Ruslands invasion af Ukraine og udtaler, at de 'brutale angreb på uskyldige mennesker' krænker sportens værdier, som bygger på respekt og tolerance.

Ruslands flag og nationalhymne forbydes også ved alle internationale taekwondostævner.

Også det internationale judoforbund har flået ærestitler af Putin.

Den russiske præsident – som skulle være en yderst habil judokæmper og ved flere lejligheder har vist sig frem i judouniform, angiveligt for blandt andet at pleje sit image som en stærk leder – blev søndag frataget titlerne som ærespræsident og ambassadør for Det Internationale Judoforbund.

Også det skete med en henvisning til invasionen af Ukraine, som Vladimir Putin gav ordre til natten til torsdag.

Vladimir Putin modtog æresbæltet i taekwondo i november 2013.

Du kan følge udviklingen i konflikten i vores liveblog, som du finder HER.