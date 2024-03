Vladimir Putin siger, at det ville være bedst for russerne, hvis Joe Biden fortsatte som USA's præsident.

Rusland præsident, Vladimir Putin, har tilkendegivet, hvem han helst ser som USA's kommende præsident.

I et interview onsdag peger Putin nemlig på den nuværende præsident i USA, Joe Biden, som hans favorit mellem Biden og den tidligere præsident Donald Trump.

Udtalelsen kommer, efter at Putin blev spurgt hvem af præsidentkandidaterne, der ville være bedst for russerne.

- Biden. Han er mere erfaren og forudsigelig. En politiker af den gamle skole, siger Putin.

Vladimir Putin siger dog, at han vil samarbejde med enhver amerikansk præsident, der har befolkningens tillid.

Med sine 81 år har Joe Biden for længst passeret den gængse pensionsalder i USA, og meningsmålinger har vist, at der blandt de amerikanske vælgere er udbredt bekymring om præsidentens alder.

Tidligere på måneden måtte Biden på et pressemøde forsvare sine huskeevner, som ifølge ham selv intet fejler. Det skete, efter at en rapport fra landets justitsministerium stillede spørgsmål ved præsidentens hukommelse.

Putin afviser at dele bekymringerne for Bidens alder og helbred.

- Da jeg mødte Mr. Biden for tre år siden, talte folk allerede om hans manglende evner. Men jeg så intet af den slags, siger Putin ifølge nyhedsbureauet AFP.

I sidste uge blev et knap to timer langt interview med Putin offentliggjort.

Her blev præsidenten interviewet af den amerikanske journalist Tucker Carlson, og det var første gang, at en journalist fra Vesten interviewede Putin, siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022.

Men Ruslands præsident var overrasket over, at han i interviewet ikke blev mødt af flere "skarpe" spørgsmål. Det siger han i et efterfølgende tv-interview med den russiske journalist Pavel Zarubin.

- For at være ærlig så troede jeg, at han ville opføre sig mere aggressivt og stille såkaldte skarpe spørgsmål. Jeg var ikke bare forberedt på det, jeg ønskede det, fordi det ville give mig mulighed for at svare på samme måde, siger Putin.

Den russiske leder var blandt andet overrasket over, at Carlson ikke afbrød ham mere, end han gjorde.

- Helt ærligt - jeg var ikke fuldt ud tilfreds med interviewet.

/ritzau/Reuters