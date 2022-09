Lyt til artiklen

Mens Ruslands præsident Vladimir Putin fortsat forsøger at give indtryk af, at krigen i Ukraine går som planlagt, er der flere og flere indikationer på, at der snarere er tale om det modsatte.

Men Putin kommer aldrig til at indrømme et nederlag, siger flere eksperter til dagbladet.no.

»Putin vil ikke komme med nogle indrømmelser om tab eller svagheder i krigen mod Ukraine. Uanset, hvad der faktisk sker på jorden, så vil han hævde, at han sejrer på alle fronter. Putin vil aldrig indrømme noget nederlag,« siger professor i statskundskab ved Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlary til Dagbladet.

Efter at have generobret tusindvis af kvadratkilometer, en række byer og flere byområder, virker det som om, at det er Ukraine som fører an på slagmarken, og nogle ukrainske embedsfolk taler allerede om, at sejren er indenfor rækkevidde.

Krigens faktiske udvikling er dog ikke noget, der påvirker den opfattelse, som Putin videregiver til det russiske folk.

»Jeg er overbevist om, at Putin vil henlede opmærksomheden mod noget andet. Der er jo ingen fri presse i Rusland, så regimet kan sætte den dagsorden, der passer dem bedst,« siger Janne Haaland Matlary til Dagbladet.

Putin er dog i voksende modvind fra flere sider.

Både regeringsmedlemmer, ledende kommentatorer og flere aviser kritiserer krigen i Ukraine, og det er også sket på russisk, statsligt tv.

»Det er spændende, at der kommer kritik i de medier, der sædvanligvis er venligt stemt overfor regimet. Det fortæller os, at man ikke har total kontrol fra toppen af magtbasen i Kreml. Så får vi at se, hvordan de reagerer på kritikken. Vi kan ikke udelukke, at regimet falder fra hinanden, men Putin har også den fysiske magt, så det vil ikke være noget problem at slå ned på det, hvis det er,« siger hun.

At kritikken kommer fra statslige tv-kanaler, og at journalister kun bliver afhørt, men ikke fængslet, er nyt i Putins Rusland, forklarer ruslandsforsker Iver B. Neumann til Dagbladet.

»Det er interessant og viser, at Putin gerne vil have, at den her kritik skal nå offentligheden. En mulighed er også, at det tager noget af trykket fra det pres, som kommer fra kritikerne, og så skal det nok også ses i den sammenhæng, at de ikke kan styre alt, hvad der bliver skrevet på sociale medier, siger forskeren.

Jane Haaland Matlary forklarer også, at man ved så lidt om magtforholdene i Kreml, at det er umuligt at spå om, hvorvidt der står nogen parat i kulissen til at vælte Putin, hvis krigen fejler.

»I det hele taget ved vi meget mindre om, hvem der er aktører, end vi gjorde under den kolde krig,« siger hun.