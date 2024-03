Strategisk russisk bombefly, som kan medbringe atomvåben, lettede i Moskva med præsident Putin om bord.

Et strategisk russisk bombefly, som kan medbringe atomvåben, lettede torsdag i Moskva med præsident Vladimir Putin om bord, men landede kort efter, rapporterer det statslige tv.

Flyet, der er blevet moderniseret for nylig, var på vingerne i omkring 30 minutter, oplyser det statslige tv.

Ruslands regeringen oplyste tidligere på dagen, at Putin skulle på flyvning med en moderniseret udgave af et Tu-160 M, et supersonisk bombefly, som er i stand til at medbringe atomvåben.

Det russiske nyhedsbureau Ria rapporterede torsdag eftermiddag, at flyet var lettet.

Godt en halv time senere, blev det oplyst, at flyet var landet igen.

Under Den Kolde Krig var Tu-160 M et fly, som ville blive taget i brug i tilfælde af en atomkrig med vestlige lande.

Baggrunden for Putins flyvning på et strategisk bombefly er ikke kendt.

Efter invasionen af Ukraine er Rusland gentagne gange kommet med antydninger om, at atomvåben i yderste konsekvens kan blive taget i brug.

Vestlige militæranalytikere har tolket dette som forsøg på at skræmme vestlige lande fra at støtte Ukraine.

Putin sagde efter flyvningen, at "russisk militær kan acceptere det supersoniske bombefly." "Det er pålideligt," sagde han.

/ritzau/Reuters