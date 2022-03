Ukrainske myndigheder udpeger nu den russiske general Mikhail Mizentsev som hovedmanden bag de altudslettende og dødelige angreb mod den ukrainske by Mariupol.

Det skriver det norske medie 2 Nyheter.

Mikhail Mizentsev skulle ifølge norsk TV 2 også have haft en hovedrolle i Ruslands invasion af Syrien, som begyndte tilbage i 2015. Han skulle blandt andet have været ansvarlig for belejring og ødelæggelser af den syriske by Aleppo.

Chefforsker ved Forsvarets forskningsinstitut, Tor Bukkvoll, siger til 2 Nyheter, at han mener, det er strategisk klogt af russerne at bruge en leder fra Syrien krigen i Mariupol.

Det skyldes ifølge forskeren, at Mizentsev har erfaring med at føre krig i byer.

Mikhail Mizentsev skulle ifølge de norske medier omtale ukrainerne i Mauripol som ‘nynazister’ og ‘banditter’, der er involveret i masseterrorisme ifølge Reuters.

Det er dog fortsat begrænset, hvad der ellers findes af viden om den 59-årige russiske general, som ukrainerne har givet øgenavnet ‘Oberst død’.

Det vides dog, at han begyndte sin militære karriere som 18-årig og ironisk nok fik militær oplæring i Kyiv i midten af 1980erne.

Han skulle desuden have gjort tjeneste i Østtyskland for Sovjetunionen frem til Murens fald i 1989.

Siden 2014 har han så været øverste leder for det russiske ‘National Management Center', Ruslands højeste militære kommando- og kontrolcenter.

Myndighederne i Ukraine har henvendt sig direkte til den internationale Straffedomstol for at stille generalen til ansvar for sine foreløbige handlinger i Ukraine, der blandt andet tæller bombarderinger af et børnesygehus, et teater, hvor bl.a. børn søgte skjul, samt civiles hjem.

For hver dag der går, vokser den humanitære krise i Mariupol. Der er blandt andet meldinger om mangel på mad, vand og elektricitet. 80 procent af byens infrastruktur er ødelagt som følge af russiske angreb.