»Skal vi opdage nødsituationer gennem de sociale medier?«

Ruslands præsident, Vladimir Putin, reagerede med vrede, da han opdagede, at 20.000 ton diesel var lækket ud i en flod ved den sibiriske by Norilsk.

Oliekatastrofen i den arktiske del af Rusland er den næstværste ulykke volumenmæssigt i landets historie, fortæller en ekspert fra World Wildlife Fund til nyhedsbureauet AFP.

Dieselolien er løbet 12 kilometer ned ad floden Ambarnaya, som er blevet farvet rød af forureningen, der har ramt et areal på 350 kvadratkilometer.

Det er et stort udslip af dieselolie, der har farvet floden Ambarnaya rød. Forureningen af området nord for polarcirkelen har gjort præsident Valadimir Putin godt gal i skralden. Foto: AFP PHOTO / MARINE RESCUE SERVICE OF RUSSIA Vis mere Det er et stort udslip af dieselolie, der har farvet floden Ambarnaya rød. Forureningen af området nord for polarcirkelen har gjort præsident Valadimir Putin godt gal i skralden. Foto: AFP PHOTO / MARINE RESCUE SERVICE OF RUSSIA

Putin har erklæret undtagelsestilstand efter ulykken, som skete, da en brændstoftank kollapsede sidste fredag i virksomheden Norilsk Nickel, der er verdens førende nikkelproducent.

Præsidenten var vred, efter han fandt ud af, at de øverste ansvarlige først fandt ud af katastrofen, to dage efter at den skete.

På en tv-transmitteret videokonference i onsdags gik han for alvor løs på den ansvarlige for firmaet:

»Hvorfor skulle regeringen først finde ud, at det var sket, to dage efter det skete?« spurgte Putin firmaets chef, Sergei Lipin.

Præsident Putin er vært for en videokonference om den store olieforurening. Foto: ALEXEY NIKOLSKY Vis mere Præsident Putin er vært for en videokonference om den store olieforurening. Foto: ALEXEY NIKOLSKY

Den russiske præsident har beordret en undersøgelse af sagen. Det skriver BBC.

Norilsk Nickel mener derimod, at ulykken blev rapporteret på normal måde.

Ulykken skete, da understøttelsen af brændstoftanken begyndte at synke, for den er opført på permafrosten, som smelter, fordi klimaet bliver varmere.

På grund af undtagelsestilstanden vil ekstra mandskab blive sendt til de berørte områder for at hjælpe til med oprydningen.