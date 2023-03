Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Vladimir Putin indrømmer det nu. Han brød loven i forbindelse med sit nylige overraskelsesbesøg i den ukrainske by Mariupol.

Det siger den russiske præsident i et tv-interview.

Ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass drejer det sig endda om en hændelse, der dengang blev sendt på tv – det var, da han selv sad bag rattet i en bil og kørte rundt i gaderne i den by, der er under russisk kontrol. Se det øverst i artiklen

»Vi brød ikke nogen love, med én undtagelse – vi brugte ikke sikkerhedsseler, mens vi kørte,« har Vladimir Putin sagt til tv-stationen Rossiya-1.

Vladimir Putin (tv.) kører en tur i Mariupol – uden sele. Foto: - Vis mere Vladimir Putin (tv.) kører en tur i Mariupol – uden sele. Foto: -

Han har dog en begrundelse for, hvorfor han ikke fulgte de trafikale love.

»I sådan et tilfælde er det bedre at køre uden at være spændt fast for hurtigt at kunne forlade bilen,« siger den russiske præsident.

Det blev dog ikke nødvendigt under besøget i Mariupol, der tidligere har været genstand for ekstrem hårde kampe mellem ukrainske og russiske styrker.

Og det var åbenbart heller ikke nødvendigt at tage samme forbehold, da han i december sidste år besigtigede Krimbroen, efter at den tidligere på efteråret var blevet delvist ødelagt af en eksplosion.

Ved den lejlighed fremgik det tydeligt, at han havde sikkerhedssele på. Det kan du se her.

I forhold til besøget i Mariupol fortæller Vladimir Putin videre, at det var vigtigt for ham at få et overblik over ødelæggelserne i byen.

»Det var på høje tide at se, hvordan genopbygningsarbejdet skrider frem. Hvad der skal gøres yderligere, og hvad der skal prioriteres,« siger Vladimir Putin:

»En ting er at se det på papir eller på skærmen, noget andet er at se det med sine egne øjne.«