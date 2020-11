Det har efterhånden stået klart i et par uger, at demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, vandt valget i starten af oktober, og at Donald Trump i januar forlader Det Hvide Hus.

Bare ikke for Donald Trump selv, som fortsat fremturer med indtil videre udokumenterede anklager om, at valgets udfald er sket på baggrund af massiv valgsvindel. Og så er der lige Ruslands leder, Vladimir Putin. Heller ikke han har anerkendt Joe Biden som ny præsident.

Han har i hvert fald ikke lykønsket Joe Biden med valget, som stort set alle andre ledere i verden har gjort det.

Og det er helt bevidst.

»Vi vil arbejde med alle, som har opbakning fra det amerikanske folk,« sagde Vladimir Putin søndag på russisk stats-tv, skriver Bloomberg:

»Men den opbakning kan kun gives til en kandidat, hvis sejr er blevet anerkendt af oppositionspartiet, eller efter resultatet er bekræftet på legitim, lovlig vis.«

Putin understregede dog, at der ikke er tale om noget skummelt motiv, og at han blot anser spørgsmålet for en formalitet.

Han regner umiddelbart ikke med, at det gør den store forskel, om det er Donald Trump eller Joe Biden, der sidder i Det Hvide Hus.

Adspurgt direkte om han mener, at det skader forholdet mellem USA og Rusland, at Joe Biden kommer til magten, svarede Putin:

»Der er ikke noget at skade, det er allerede smadret.«