Den russiske leder taler om et symmetrisk svar på, at USA tester mellemdistanceraket efter INF-aftales fald.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger, at den russiske hær er klar til at give et "symmetrisk svar", efter at USA har testaffyret en mellemdistanceraket.

Raketter af den type var forbudt under INF-traktaten, som begge lande trak sig ud af tidligere på måneden.

Putin siger, at han har beordret en analyse af "trusselsniveauet for vort land, som er opstået på grund af USA's handlinger".

Han siger videre, at der skal tages "omfattende midler i brug til at forberede et symmetrisk svar".

Ifølge Putin var det en Tomahawk-raket, der kan udstyres med et atomsprænghoved, som USA affyrede.

Affyringen fandt sted søndag på en ø ud for Californien.

Rusland er imod, at USA vil opstille raketter i Polen og Rumænien, siger Putin.

USA og Rusland har gensidigt beskyldt hinanden for et overtræde INF-traktaten. Den blev indgået i slutningen af den kolde krig mellem præsident Mikhail Gorbatjov og hans amerikanske kollega, Ronald Reagan.

Det førte dengang til en markant afspænding i Europa. Indtil da havde der været opstillet atombevæbnede mellemdistanceraketter på begge sider af jerntæppet.

USA og Rusland lod tidligere på måneden INF-aftalen udløbe uden forsøg på at forlænge den.

Våbeneksperter frygter, at uden INF-aftalen kan det føre til et nyt våbenkapløb.

