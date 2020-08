I Hviderusland er der voldsomme demonstrationer efter sidste uges valg. Ruslands præsident tilbyder nu støtte.

Rusland er klar til at støtte den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, militært, hvis det bliver nødvendigt under protester, der er brudt ud efter sidste uges valg.

Det var budskabet fra præsident Vladimir Putin i en telefonsamtale mellem de to præsidenter søndag.

Det fremgår af en meddelelse fra den russiske regering. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mindst to demonstranter har mistet livet under sammenstød med politiet, siden protesterne brød ud sidste søndag.

Her blev Aleksandr Lukasjenko udråbt som vinder af præsidentvalget i landet, der ofte betegnes som Europas sidste diktatur.

Ifølge landets valgmyndigheder fik Lukasjenko mere end 80 procent af stemmerne.

Ingen uafhængige valgobservatører har dog haft mulighed for at føre kontrol med valget, der fordømmes af blandt andet EU.

EU's udenrigsministre mødtes i den forbindelse tidligere på ugen for at drøfte sanktioner mod Hviderusland.

Umiddelbart efter søndagens valg gik tusindvis af hviderussere på gaden i protest mod valget.

Hundredvis af demonstranter er siden blevet anholdt under protester, der er fortsat hen over ugen.

Ifølge Kreml har Vladimir Putin søndag sagt til Aleksandr Lukasjenko, at han er klar til at støtte Hviderusland i henhold til en "kollektiv militærpagt".

En uge efter valget er der imidlertid intet, der tyder på, at protesterne er ved at brænde ud.

Lederen af oppositionen, Svetlana Tikhanovskaja, har opfordret hviderusserne til søndag at gå på gaden under en "March for frihed".

Hun har selv søgt tilflugt i nabolandet Litauen efter søndagens valg.

Marchen startede søndag klokken 11 lokal tid og vil i lighed med tidligere protester slutte på Uafhængighedspladsen i det centrale Minsk.

Ifølge en journalist fra nyhedsbureauet AFP deltager tusindvis af hviderussere i marchen.

/ritzau/