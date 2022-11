Lyt til artiklen

Vladimir Putin vil ikke deltage i det årlige East Asia Summit (EAS) i november.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

»Denne tur er ikke planlagt,« bekræfter Dmitry Peskov, talsmand for Kreml, til det russiske medie.

I september lød det ellers fra en anden talsmand, Yury Ushakov, at den russiske præsident planlagde taler ved flere topmøder, herunder East Asia Summit, der i år afholdes i Cambodja.

I både 2020 og 2021 deltog Putin på topmødet via et videolink.

Topmødet fungerer som mødested for strategisk dialog mellem lederne af lande i Asien-Stillehavsområdet om en lang række spørgsmål på den regionale scene.

Det blev etableret i 2005 for at fremme samarbejdet mellem medlemmerne af Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) og dets dialogpartnere – Rusland, USA (begge tilsluttede sig EAS i 2010), Kina, Republikken Korea, Japan, Indien, Australien og New Zealand.