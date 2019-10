Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger, at Danmark er under pres i forbindelse med gasrørledningen Nord Stream 2.

»Danmark udsættes for et meget stærkt pres i forbindelse med sagen om en tilladelse til etablering af Nord Stream 2-rørledningen,« siger den russiske præsident på et russisk energiforum i denne uge.

Den russiske præsident pointerer ifølge det russiske nyhedsbureau Tass, at gasrørledningen vil blive etableret under alle omstændigheder.

Hans udtalelser faldt, efter at Energistyrelsen i en pressemeddelelse havde gjort det klart, at Nord Stream 2 trækker sin ansøgning om gasrørledningerne på dansk søterritorie tilbage.

Det betyder, at gasrørledningerne fra Rusland slet ikke kommer til at gå igennem dansk territorium.

Putin giver udtryk for, at situationen omkring Nord Stream 2 stadig ikke er afgjort for Danmarks vedkommende.

»Hvorvidt Danmark er i stand til at udvise uafhængighed og suverænitet afhænger kun af landet selv. Hvis det ikke er i stand til det, så er der andre ruter. Det vil betyde, at der kommer flere omkostninger og en lettere forsinkelse af projektet, men jeg tror stadig på, at det vil blive gennemført,« siger den russiske leder ifølge nyhedsbureauet Tass.

Energistyrelsen oplyser, at Nord Stream 2 har meddelt, at det trækker den første ansøgning fra 2017 tilbage, hvor selskabet ansøgte om tilladelse til at etablere gasrørledningen.

Det sker, fordi den tidligere danske regering i de to år, der er gået siden indgivelsen af ansøgningen, ikke har givet en indikation af, at de er kommet til en afgørelse.

Selskabet har stadig to andre ansøgninger, som bliver behandlet af Energistyrelsen.

Disse går imidlertid andre veje rundt om Bornholm, hvor ledningerne ikke vil gå igennem dansk territorium.

