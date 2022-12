Lyt til artiklen

Det er ikke ofte, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, besøger Hviderusland.

Men mandag er Putin rejst til den belarusiske hovedstad, Minsk, for første gang siden 2019. Her har han mødt Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukashenko.

Det sker kort tid efter, at den ukrainske general Valerij Zaluzjnyj udtalte, at man frygter russerne gør omkring 200.000 soldater klar til en ny offensiv.

»At Putin besøger Hviderusland samtidig med, at Hviderusland inspicerer hæren, så den er kampklar samtidig med, at Lukashenko over de seneste måneder har tjekket op på sine reservister. Det er svært at se det som et tilfælde,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Men Aleksandr Lukasjenko er ikke en populær herre i Hviderusland. Tilbage i 2020 var der store protester i Hviderusland efter valget, og der var russisk støtte til at slå ned på protesterne.

»Det er ikke for at overdramatisere det, men Putin tager altså ikke til Hviderusland hver anden onsdag. Når det sker lige nu, så er det svært ikke at sætte det i sammenhæng med krigen,« siger Jakob Illeborg.

Hvilken interesse har Lukashenko i at hive Hviderusland ind i invasion?

»Umiddelbart har han ingen udover, at Putin så kan trække støtten til Lukashenko, hvis han nægtede at trække sit land ind i invasionen. Hvis det skulle ske, så er det spændende at se, hvor længe Lukashenko kan blive siddende på posten,« siger Jakob Illeborg.

Jakob Illeborg forventer ikke, at man vil sætte mange, hvis nogle ord, på invasionen af Ukraine.

»Vi skal nok ikke forvente, at der kommer særlig meget frem. Vi skal nok forvente, at de vil holde en facade, hvor man fejrer det gode venskab mellem de to lande i de svære tider,« siger Jakob Illeborg.