De er begge dømt for både drab og kannibalisme.

Alligevel kan Denis Gorin og Nikolay Ogolobyak nu gå rundt i Rusland som frie mænd.

Den russiske præsident har i denne uge benådet to dybt kriminelle mænd som tak for deres indsats ved fronten i Ukraine.

Det skriver blandt andre BBC Rusland og The Moscow Times.

Og det er ikke Guds bedste børn, Vladimir Putin har sendt på gaden igen.

Ikke nok med, at de begge har adskillige liv på samvittigheden.

De har også begge skændet, parteret og spist dele af deres ofre, hvoraf nogle var børn.

44-årige Denis Gorin var egentligt idømt 22 års forvaring i et topsikret fængsel i Rusland.

Han har – inden han kom i krig vel at mærke – dræbt fire mennesker og er dømt hele tre gange.

Tilbage i 2002 myrdede han en mand med mere en 50 knivstik. Derefter skar han i sit offer og spiste hans ører og et par skriver af kroppen.

Dommen lød dengang på 10 års fængsel, men i 2010 blev han løsladt på grund af 'god opførsel.'

Kort efter myrdede han igen, og også denne gang strippede han liget, før han dumpede resterne af liget i en flod.

A Russian man convicted of murder, who ate the flesh of one of his victims, has been released to fight in Ukraine, reports said Thursday.https://t.co/BsK4VrK0c1 — The Moscow Times (@MoscowTimes) November 23, 2023

Kødet gemte han i sit køleskab og tilberedte det senere som et måltid.

Ligresterne blev først fundet i 2017, hvorefter Gorin røg bag tremmer igen.

Dengang blev han også dømt for yderligere to drab, som han havde begået sammen med sin bror.

Lige nu befinder han sig angiveligt på et hospital med ikke livstruende skader.

»Nu er han på sygehuset i Yuzhno-Sakhalinsk med en moderat skade. Han er i bund og grund fri, benådet. Det halve af hans fængselsstraf forsvandt bare,« fortæller Gorins nabo til mediet Sibir Realii.

Skal man tro naboen, er det dog en frihed på lånt tid. For, som han siger:

»Jeg tror ikke, han vil være fri længe. Familierne til hans ofre husker alt.«

Tidligere på ugen kom det desuden frem, at Putin også har benådet den 33-årige Nikolay Ogolobyak.

A member of a satanist group from Russian Yaroslavl who was sentenced to 20 years in prison for brutal ritual murders of teenagers in the past has been pardoned for serving in the "SMO".



Nikolay Ogolobyak, 33, was to serve his punishment until 2030. He was sentenced for https://t.co/2oTPvS6rts pic.twitter.com/oK9EZ7hEDR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 21, 2023

Den selverklærede satanist blev tilbage i 2012 idømt 20 års fængsel for – sammen med flere andre – at have dræbt, parteret, ofret og spist fire teenagere.

Anklagemyndigheden konkluderede dengang, at mordene var del af et satanistisk ritual.

De unge ofres lemmer, hjerter, bryster og kønsorganer blev blandt andet naglet til et kors og ofret.

Gorin og Ogolobyak er blot to af de tusindvis af voldtægtsmænd, mordere og andre kriminelle, som Putin har benådet som tak for indsatsen i krigen i Ukraine.

For at få soldater nok til krigen, rekrutterede præsidenten soldater i fængslerne med løfte om benådning, hvis de var i live efter et halvt år.