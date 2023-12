De seneste syv år er forholdet mellem Rusland og Saudi-Arabien blevet bedre og bedre, siger præsident Putin.

Der er ikke megen plads i kalenderen til at rejse udenlands for Ruslands præsident, Vladimir Putin, der i sit eget nærområde i næsten to år har været travlt optaget af krigen i Ukraine.

Ikke desto mindre er den russiske præsident rejst til Den Arabiske Halvø, hvor han onsdag aften bekræfter Ruslands stærke forhold til Saudi-Arabien under et møde med landets kronprins, Mohammed bin Salman.

- I løbet af de seneste syv år har forholdet mellem Rusland og Saudi-Arabien nået et hidtil uset niveau.

- Intet kan stå i vejen for vores venskabelige forhold, siger Putin henvendt til Mohammed bin Salman ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Bin Salman, der er Saudi-Arabiens reelle politiske leder, har netop været kronprins i landet i næsten syv år.

Samtidig fortæller den russiske præsident, at det oprindeligt var planen, at den saudiske kronprins skulle besøge Ruslands hovedstad, Moskva.

Men planerne ændrede sig.

Inden sit besøg i Riyadh, der er Saudi-Arabiens hovedstad, har Putin været på besøg hos De Forenede Arabiske Emirater.

Under Putins besøg på Den Arabiske Halvø ventes han og bin Salman at diskutere krigen mellem Israel og Hamas i Gaza. Samme emne var på programmet i emiraterne tidligere på dagen.

- Selvfølgelig er det meget vigtigt for os alle at udveksle oplysninger og vurderinger af, hvad der sker i regionen, siger Putin ifølge Reuters.

Derudover ventes Putin og bin Salman at diskutere deres samarbejde i organisationen Opec+, der består af en række olieeksporterende lande, situationen i Syrien og Yemen. Og krigen i Ukraine, skriver Reuters.

Det er første gang siden oktober 2019, at Putin mødes med Mohammed bin Salman. Han står i spidsen for et regime, der jævnligt kritiseres af internationale organisationer - herunder Amnesty - for at slå hårdt ned på kritikere af styret. Og for generelt at krænke almene menneskerettigheder.

Samme anklager er blevet rettet mod Rusland.

/ritzau/