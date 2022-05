Vladimir Putin er ikke på vej væk. Og slet ikke fra magten i Kreml.

»Den eneste bevægelse, vi med sikkerhed kan sige, at han kommer til at foretage sig i de kommende dage, vil være hen til Den Røde Plads, hvor han skal holde sin 9. maj-tale,« siger Niels Bo Poulsen, chef for Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet.

Han vurderer altså, at den russiske præsident lige nu ikke behøver frygte en eskalerende varme i sædet under sig. Eller måske især intern utilfredshed i inderkredsen.

Senest har EU ellers onsdag fremlagt et udspil til nye sanktioner mod Putins Rusland, der denne gang har fokus på de store banker og den essentielle olieindustri, som følge af krigen i Ukraine.

Protesterne mod Vladimir Putin er mere tydelige i resten af verden end i Rusland, her i Serbien. Foto: MARKO DJURICA

»Med energiområdet har vi fat i noget virkeligt centralt og noget vigtigt, men jeg tror ikke, at de sanktioner vil få Putin til at stoppe krigen, og jeg tror heller ikke, at de vil bringe Putins politiske liv i fare,« vurderer Niels Bo Poulsen fra Forsvarsakademiet.

Så der er måske slet ikke den store forskel på, hvor sikkert Putins greb om magten er lige nu i forhold til inden invasionen af Ukraine med alt, hvad det har givet af besvær for både eliten og den almindelige russer?

»Nej, det er der egentlig ikke. Men det er egentlig et dårligt tidspunkt at blive spurgt om det, for lige om lidt er det 9. maj (hvor Rusland på storslået vis markerer sejren over Nazityskland, red.), og spørgsmålet er, hvad han vil bruge den til? Groft sagt kan han bruge den til to ting: Lukke krigen eller udvide den. Og lukker han krigen, har han jo på mange måder indkasseret et nederlag og åbnet en flanke.«

Netop selve krigen skulle ifølge flere medier være årsagen til, at generaler og topfolk i sikkerhedstjenesten FSB skulle være i færd med at opbygge en stigende utilfredshed med Vladimir Putins affære i Ukraine.

Vladimir Putin har stadig styr på Rusland, ifølge Niels Bo Poulsen. Foto: ALEXANDR DEMYANCHUK

Den skulle eksempelvis være udløst af de ændrede planer for invasionen, der nu kun er koncentreret i øst. Samt de uventet høje tab af menneskeliv og udstillingen af militærets uduelighed.

Som den tidligere amerikanske general Jack Keane udtrykker det til Fox News: »Han kæmper for at blive ved magten, og han er derfor determineret i forhold til at opfylde sine mål. Han ved godt. at alternativet vil være, at han er færdig.«

Om udsigten til et eventuelt kup – på sigt – siger Niels Bo Poulsen fra Forsvarsakademiet:

»Jeg hører faktisk til dem, der mener, at det ikke er fuldstændigt utænkeligt, at der vil komme en form for kup mod Putin. I modsætning til Stalin, der havde alle sin lakajer totalt overvåget, og hvor et uoverlagt ord sandsynligvis bragte dem til henrettelse, er mit indtryk, at Putin nok på alle måder er førstemand i Kreml, men han har ikke samme evne til at følge sine nærmeste mænds gøren og laden. Hvis chefen for Nationalgarden hvisketiskede med nogle andre, og de satte ham stolen for døren, så kan det godt være, at de ville lykkes med deres forehavende.«

Vladimir Putins helt særlige måde at håndtere magten på taler dog også mod eventuelle kupplaner.

»Hans evne til at afbalancere magten i et system med rigtigt mange folk med forskellige interesser er i virkeligheden hans bedste chance for at beholde magten. Det er Putin, der bestemmer – også over oligarkerne, uanset hvor rige de er. Det er ham, der holder det hele sammen. Og det er alle meget bevidste om,« siger Niels Bo Poulsen:

»Det spiller ikke mindst på frygten for, at man kan få alle andre mod sig, hvis man går mod Putin.«