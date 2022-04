I en tale mandag anklagede Ruslands præsident, Vladimir Putin, Vesten for at ville myrde russiske journalister.

»Her til morgen stoppede den føderale sikkerhedstjeneste aktiviteterne i en terrorgruppe, der planlagde at angribe og dræbe en berømt russisk tv-journalist.«

Sådan sagde den russiske præsident under et møde ifølge The Guardian og Reuters.

»De er gået over til terror – til at forberede mordet på vores journalister,« sagde Putin om Vesten.

I en tale mandag anklagede Ruslands præsident, Vladirmir Putin, Vesten for at ville myrde russiske journalister. Foto: MIKHAIL TERESHCHENKO / KREMLIN P Vis mere I en tale mandag anklagede Ruslands præsident, Vladirmir Putin, Vesten for at ville myrde russiske journalister. Foto: MIKHAIL TERESHCHENKO / KREMLIN P

Der skulle efter sigende være tale om den russiske tv-journalist Vladimir Solovyev, som gruppen ville slå ihjel.

Solovyev gik i sidste uge på russisk tv, hvor han udtrykte, at NATO vil blive ødelagt, ligesom han er kendt for at være indirekte talerør for Putin og den russiske regering.

Kort efter Putins udtalelser meddelte det russiske nyhedsbureau Tass, at sikkerhedstjenesterne havde arresteret russiske medlemmer af en nationalistisk gruppe, som stod bag planerne om at slå den russiske journalist ihjel.

Her lød det også, at gruppen havde diskuteret angreb på lederen af ​​RT-nyhedsnetværket, Margarita Simonyan, og pro-Kreml tv-værten Dmitry Kiselyov samt andre prominente statsjournalister.

Gruppen handlede efter sigende på ordre fra ukrainske spioner som, i samarbejde med Vesten, forsøger at ødelægge Rusland indefra.

Putin sagde, at Vesten har indset, at Ukraine ikke kan slå Rusland i krig, så de har skiftet til en anden plan.

»En anden opgave er kommet på banen: at splitte det russiske samfund og ødelægge Rusland indefra, men deres indsats vil mislykkes,« sagde Putin, hvorefter han tilføjede:

»Aldrig har det russiske samfund været mere forenet.«

Tass sagde, at sikkerhedstjenesterne beslaglagde en række våben samt otte molotovcocktails og seks pistoler under anholdelsen af ​​gruppen.

Ukraines sikkerhedstjeneste (SBU) afviste hurtigt de russiske påstande og sagde i en erklæring, at 'den ikke har nogen planer om at myrde Vladimir Solovyev'.