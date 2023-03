Lyt til artiklen

»Konsekvenserne for international lov vil være monstrøse.«

Den tidligere russiske præsident Dmitrij Medvedev kommer nu med en kontant advarsel mod at forsøge at indlede en retssag mod Vladimir Putin.

Det skriver The Guardian og Sky News.

I et længere opslag på sin Telegram-kanal langer Medvedev, der nu sidder som næstformand for landets sikkerhedsråd, ud efter Den Internationale Straffedomstol (ICC), som i sidste uge udstedte en arrestordre på Ruslands nuværende præsident som følge af krigen i Ukraine.

Arkivfoto af Dmitrij Medvedev og Vladimir Putin i 2020.

Domstolen beskylder Putin for at være ansvarlig for krigsforbrydelser begået i Ukraine.

»Forbrydelserne er angivelig begået på ukrainsk grund som minimum fra 24. februar 2022. Der er rimelig grund til at tro, at hr. Putin bærer det individuelle kriminelle ansvar for de nævnte forbrydelser,« lød det i sidste uge fra ICC.

Nu kommer Medvedev – der er kendt for sine storladne udmeldinger og for at rasle hyppigt med atomsablen – med en advarsel mod at føre de planer ud i livet.

»De (ICC, red.) besluttede at anlægge sag mod en præsident for … en atommagt, der ikke deltager i ICC på samme grundlag som USA og andre lande,« skriver han i sit Telegram-opslag og tilføjer:

»Konsekvenserne for international lov vil være monstrøse.«

Videre kalder han det for et 'sammenbrud' af lovens principper.

»Nu vil ingen gå til nogen internationale organer, alle vil forhandle indbyrdes. Alle dumme beslutninger fra FN og andre strukturer vil briste i sømmene. Det dystre forfald af hele systemet af internationale forbindelser er på vej. Tilliden er væk,« skriver han.

I et interview med BBC-radioprogrammet 'Today' fortæller en anklager ved ICC, Karim Khan, at arrestordren på Vladimir Putin ikke vil udløbe, hvis og når krigen i Ukraine slutter:

»Der er ingen forældelsesfrist på krigsforbrydelser. Det er et af principperne i Nürnberg, og enkeltpersoner – uanset hvor de er i verden – er nødt til at indse, at loven er til stede, og at der er ansvar, der følger med autoritet,« siger han ifølge The Independent i interviewet.

Arrestorden vil derfor kunne følge Putin resten af hans liv – medmindre han melder sig selv for en uafhængig dommer, som så kan behandle sagen mod ham.