De kommende og traditionsrige 9. maj-fejringer af sejren over Nazityskland bliver i stigende grad voldsomt nedtonet overalt i Rusland.

Officielt har Kreml-styret udtrykt, at det skyldes frygt for ukrainske angreb – men forklaringen kan være en helt anden.

Sådan lyder vurderingen fra flere russiske eksperter over for BBC.

Som den eksilerede og uafhængige journalist Dmitrij Kolezev udtrykker det:

Vladimir Putin med et billede af sin far ved sidste års 'Det udødelige regiment'-optog. Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Vladimir Putin med et billede af sin far ved sidste års 'Det udødelige regiment'-optog. Foto: MAXIM SHEMETOV

»Historien har vist eksempler på, at loyale begivenheder kan udvikle sig til protester,« siger han.

Tag for eksempel markeringen af 'Det udødelige regiment', der sædvanligvis betragtes som et af de vigtigste og mest gribende indslag i løbet af dagen.

Her deltog eksempelvis Vladimir Putin så sent som sidste år i optoget i Moskva, hvor deltagerne fremviser billeder af pårørende, der døde under Anden Verdenskrig.

Marchen er i år aflyst.

Titusindvis af russere deltager hvert år i markeringen af 'Det udødelige regiment'. Foto: SHAMIL ZHUMATOV Vis mere Titusindvis af russere deltager hvert år i markeringen af 'Det udødelige regiment'. Foto: SHAMIL ZHUMATOV

Dmitrij Kolezev vurderer, at det er sket, fordi folk »helt sikkert ville være mødt op til 'Det udødelige regiment'-marchen med billeder af dem, der er døde i Ukraine. Og antallet af nylige fotografier ville vise sig at være deprimerende stort«.

Viktor Muchnik, en anden journalist, understreger på samme måde, at det hele handler om at beskytte den russiske stats image.

»Der ville være for mange portrætter af dem, der er er døde i det seneste år og ikke for 80 år siden, og det vil give en idé om omfanget af katastrofen,« siger han.

Myndighederne har i stedet opfordret folk til at sætte billeder af deres pårørende – fra Anden Verdenskrig – op i vinduerne af deres biler, få dem trykt på trøjer eller vise dem på sociale medier.

Sidste års optog på Den røde plads i Kreml. Foto: ALEXANDER NEMENOV Vis mere Sidste års optog på Den røde plads i Kreml. Foto: ALEXANDER NEMENOV

Også andre traditionsrige og pompøse 9. maj-begivenheder har undergået radikale ændringer flere steder i landet.

Tag for eksempelvis de parader, hvor militært isenkram og tusindvis af tropper vises frem.

De er flere steder aflyst, mens man i Moskva har valgt at gennemføre seancen med lukkede døre for offentligheden.

Her er der på samme måde blevet gættet på, at det ligeledes er gjort af hensyn til ikke mindst hærens image.

»Aflysningerne skyldes officielt sikkerhedsproblemer relateret til den igangværende russiske invasion af Ukraine. Men talrige kommentatorer har spekuleret i, at Moskva også i stigende grad mangler kampvogne og forståeligt nok er ivrige efter at undgå at fremhæve omfanget af de tab, som den russiske hær har lidt i Ukraine,« som Peter Dickinson fra den amerikanske tænketank Atlantic Council tidligere har sagt.