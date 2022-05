Ruslands præsident Vladimir Putin har tilsyneladende fået nok af EU's sanktioner, der har ramt Rusland.

Hvert fald har han tirsdag underskrevet et dekret om økonomiske sanktioner mod Vesten som et svar på det, han kalder for 'ulovlige handlinger' og 'uvenlige gerninger fra fremmede stater og internationale organisationer'.

Det skriver Reuters.

Dekretet, som Putin underskrev, forbyder eksport af råvarer og produkter til personer og virksomheder på en såkaldt 'ny' sanktionsliste.

Desuden forbydes enhver transaktion med disse personer eller virksomheder – selv under nuværende kontrakter.

Den russiske regering har nu 10 dage til at udarbejde lister over dem, Putin vil sanktionere ud over de vestlige politikere, der allerede er.

Vesten har indtil videre indført fem sanktionspakker mod Rusland, som blandt andet har ramt russisk eksport af kul og den russiske banksektor.

Men nu er en sjette sanktionspakke på vej i EU, hvor det blandt andet skal gå udover den vigtige russiske olieeksport.

EU's repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell, bekræftede hovedlinjerne på Twitter, hvor han skrev, at sanktionspakken ud over olie også skal ramme endnu flere russiske banker samt aktører bag desinformation.

Den nye sanktionspakke kommer på bordet på et møde mellem EU’s ambassadører onsdag.