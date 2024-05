Ifølge Putin risikerer Nato-lande at puste til en global konflikt, hvis de lader Ukraine angribe i Rusland.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, advarer Nato-landene i Europa mod at lade Ukraine bruge våben fra Vesten til at angribe mål på russisk territorium.

Ifølge Putin vil landene i så fald risikere at udløse en global konflikt.

Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters tirsdag til pressen i Usbekistan, som han denne uge besøger.

Ifølge Reuters drejer det sig specifikt om langrækkende våben, der bruges til at angribe "dybt inde i Rusland".

Advarslen fra Rusland kommer, efter at Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, tidligere på dagen sagde, at USA og Nato-landene i EU bør genoverveje forbud mod, at Ukraine angriber mål i Rusland.

Han opfordrede dermed Nato-landene til at genoverveje de restriktioner, som følger med en række af de våben, der leveres til Ukraine.

- En konstant eskalering kan få alvorlige konsekvenser, siger Putin i Uzbekistans hovedstad, Tasjkent.

- Hvis disse alvorlige konsekvenser sker i Europa, hvordan vil USA så opføre sig, vores jævnbyrdighed inden for strategiske våben taget i betragtning? Det er svært at sige. Vil de have en global konflikt?, lyder det fra den russiske præsident.

Putin sagde også, at mindre lande "skal være bevidste om, hvem de leger med", eftersom de består af mindre men tætbefolkede områder.

Det sagde han ifølge Reuters med henvisning til Nato-lande i EU.

Fra Ukraine har det tidligere lydt, at landet bør have lov til angribe på russisk territorium for at kæmpe mod invasionen.

Ifølge den russiske præsident vil ukrainske angreb mod Rusland med langtrækkende våben kræve satellitter, efterretninger og militær bistand fra Vesten, hvorfor Vesten ifølge ham vil spille en direkte rolle i angreb.

Da Putin af russisk stats-tv blev adspurgt direkte til, hvorvidt han betragter Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, som en legitim leder, lød det fra Putin, at parlamentet i Ukraine ifølge ham er den eneste legitime autoritet.

/ritzau/