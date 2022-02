Vladimir Putin stillede spørgsmålet direkte tilbage til den franske journalist.

»Vil du have, at Frankrig skal gå i krig med Rusland?« lød det.

Ordudvekslingen faldt i nat på et pressemøde, efter at den russiske præsident i Moskva havde haft en fem timer langt møde med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron. Det skriver New York Times.

Her opstillede Vladimir Putin de konsekvenser, det vil få, hvis Ukraine bliver medlem af NATO – og det var i den forbindelse, at han stillede spørgsmålet.

Vladimir Putin gestikulerer. Foto: POOL Vis mere Vladimir Putin gestikulerer. Foto: POOL

For den russiske præsident udlagde videre, at det ville komme til en større krig, hvor de europæiske lande vil blive inddraget, hvis Ukraine kommer med med i NATO.

Ikke mindst fordi at Ukraine i så fald vil forsøge at generobre Krimhalvøen, som Rusland indtog i 2014. Ifølge Vladimir Putin.

»Det er det, der vil ske,« sagde han og tilføjede, at der »ikke vil være nogen vindere«, hvis der udbryder krig på det europæiske kontinent.

Et af de russiske krav i forbindelse med den militære optrapning ved grænsen til Ukraine har været, at nabolandet aldrig må blive medlem af NATO. Et krav som Vesten notorisk har afvist, men også regnet for at usandsynligt scenario.

Vladimir Putin (tv.) og Emmanuel Macron holdt god afstand, da de talte sammen. Foto: - Vis mere Vladimir Putin (tv.) og Emmanuel Macron holdt god afstand, da de talte sammen. Foto: -

Ifølge præsidenten mangler Rusland dog stadig at få nogle ordentlige svar fra Vesten og NATO omkring de øvrige sikkerhedskrav, som landet har fremsat. Det drejer sig blandt andet om, at Nato ikke må udvide yderligere mod øst eller opsætte missilforsvar nær den russiske grænse.

»Deres indtryk er, at vi ikke engang har rejst disse spørgsmål. De har bare undgået dem,« lød det fra fra den russiske leder.

Indtil videre holder verden vejret, mens de langt over 100.000 russiske tropper har taget opstilling lige uden for Ukraine. Vladimir Putin ville på pressemøde ikke komme med at svar på, om en invasion er på tegnebrættet.

Som Emmanuel Macron sagde på pressemødet: »Vi er i en ekstremt anspændt situation, som det er flere årtier siden, at Europa har befundet sig i.«

Emmanuel Macron taler i Moskva. Foto: SERGEI GUNEYEV Vis mere Emmanuel Macron taler i Moskva. Foto: SERGEI GUNEYEV

Vladimir Putin udtalte sig også positiv om gårsdagens samtale med den franske præsident.

»En del af hans idéer og forslag er det sikkert stadig for tidligt at tale om. Men jeg tror, det er muligt at gøre dem til grundlag for videre skridt,« sagde han og forsikrede, at Rusland vil gøre alt for at finde en fredelig løsning på krisen.

»Set fra vores synspunkt vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at finde kompromisser, der passer alle.«

Imens fortsætter de diplomatiske samtaler.

Tirsdag skal Emmanuel Macron til Kiev og tale med den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij. Og på gårsdagens pressemøde understregede Vladimir Putin, at han igen ville tale med den franske regeringschef, når besøget i Ukraine er overstået.

Torsdag rejser den britiske udenrigsminister, Liz Truss, til Moskva, hvor hun skal mødes med sit russiske modstykke. Fredag er det den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, der tager turen for at tale med chefen for det russiske militær.