Han fylder 81 i 2023, og Joe Bidens høje alder har derfor ført til en del helbredsrygter.

Tidligere har B.T.s udsendte beskrevet den amerikanske præsident som skrøbelig under et møde i Florida.

Og nu har nye billeder sat gang i rygterne på de sociale medier.

For da Biden mødte arragementet kunne man se ham med markante mærker i ansigtet. Mærkerne kunne ses på siden af ​​Bidens ansigt under et mandagsarrangement i Det Hvide Hus, der skulle fremme en udvidelse af højhastighedsinternet.

Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Ritzau Scanpix

De fremmødte journalister bemærkede også mærkerne, og det førte til spørgsmål.

Det viser sig så, at præsident Joe Biden for nylig er begyndt at bruge en CPAP-maskine til at behandle søvnapnø, siger Det Hvide Hus.

Og de fordybninger han havde i ansigtet er fra stropper fra sovemaskinen.

Det formodes dog så derfor, at præsidenten, med øgenavnet 'Sleepy Joe', har taget sig en lille morfar inden han mødte til arrangementet.

»Siden 2008 har præsidenten afsløret sin historie med søvnapnø i grundige medicinske rapporter. Han brugte en CPAP-maskine i går aftes, hvilket er almindeligt for folk med den historie,« siger talsmand for Det Hvide Hus, Andrew Bates.

En embedsmand, der er bekendt med sagen, sagde, at Biden begyndte at bruge enheden i de seneste uger for at forbedre søvnkvaliteten.

Biden, som med sine 80 år er landets ældste præsident nogensinde i embedet, har også været under kniven i forbindelse med sin søvnapnø.

Søvnapnø er en søvnforstyrrelse, hvor vejrtrækningen gentagne gange stopper og starter. En forstyrrelse, som over tusinder af danskere lever med.

En CPAP-maskine, som Joe Biden nu bruger, er et mildt lufttryk til at holde vejrtrækningsluftvejene åbne, mens du sover.

Både hans alder og helbred har været i fokus for vælgerne, efter han offentliggjorde sit kandidatur ved valget i 2024. Alder er en af ​​flere faktorer, der øger risikoen for at udvikle søvnapnø.

Offentlig meningsmåling viser, at et flertal af amerikanerne er bekymrede over Bidens alder.

I februar erklærede hans læge ham rask og "tjenstdygtig" efter en fysisk undersøgelse.