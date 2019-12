New South Wales kan lige nu ikke håbe på andet end regn, lyder de seneste meldinger om de brande, der lige nu hærger i den australske delstat.

»De (brandene, red.) vil tage uger at slukke - og det sker først, når vi får en god mængde regn,« siger chefen for brandvæsenet i New South Wales Rob Rogers.

Det skriver Sky News, hvor den nationale vejrtjeneste supplerer med, at 'brandene nogle steder simpelthen er for store til at slukke lige nu'.

»De pumper enorme mængder røg ud, som fylder luften og farver himlen orange,« lyder det fra vejrtjenesten.

Omkring 100 kilometer nord for Sydney kæmper brandfolkene med at sikre beboelsesomårder fra brandene. Foto: SAEED KHAN

Røgen har de seneste uger ligget som en dyne over Sydney.

Turisterne har derfor fået et helt særligt orange filter på de billeder, der er blevet knipset af Operahuset eller den populære brovandring over Sydney Harbour Bridge.

Luftkvaliteten i Australiens største by har dog også betydet, at flere vælger at bære maske på gaden.

De mere end 100 naturbrande har indtil videre ødelagt over 600 hjem, mens seks personer har mistet livet, siden tørken begyndte i september.

Udsigten fra stranden Milk Beach i Sydney har fået et helt særligt orange skær på grund af skovbrandene. Foto: STEVEN SAPHORE
Fodgængere på vej mod den centrale del af Sydney bærer masker på grund af den dårlig luftkvalitet. Foto: PAUL BRAVEN

Folk er nervøse, og det er de med god ret, siger brandinspektør Phil Koperberg ifølge The Sydney Herald Morning.

Han advarer om, at med mere tørke og varme på vej, så 'har vi endnu ikke set det værste'.

En australsk klimarapport, der blev offentliggjort denne uge, advarer om, at sommermånederne - der i Australien varer fra december til februar - kan bringe 'en forfærdelig trio af hedebølger, tørke og bushbrande' med sig.

De dystre udsigter har ifølge The Guardian skabt en udbredt frygt for, at Australien denne sommer er på en ildevarslende kurs, som er langt fra den klassiske forestilling om strand og sol.