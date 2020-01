Nu kan de ånde lettet op i en lille by i den amerikanske delstat Idaho. Den puma, der angreb og åd en hund, er nemlig blevet skudt af en jæger.

Overfaldet og drabet på hunden skete den 3. januar nær byen Cascade.

Det er stadig usikkert, om pumaen også er ansvarlig for et andet overfald på menneskets bedste ven, der skete i nærheden adskillige dage før.

Det er Idahos afdeling for fisk og vildt, der har udsendt en pressemeddelelse om hændelsen.

En nordamerikansk puma. Foto: ILYA NAYMUSHIN Vis mere En nordamerikansk puma. Foto: ILYA NAYMUSHIN

Den bekræfter, at pumaen er ansvarlig for mindst det ene hundeoverfald, og at den er blevet dræbt.

Det var en nabo til hundens ejer, der opdagede resterne af hunden. Han meddelte det straks til den lokale sherif.

Da politiet kom til scenen, havde de en hundefører og en lokal jæger med. Det skriver New York Post.

De fandt faktisk pumaen i nærheden, og den blev skræmt til at forlade det sted, hvor den hvilede sig i løbet af dagen.

Efter at hundene havde jaget pumaen op i et træ, blev den skudt af jægeren.

Pumaen havde en masse nåle fra et hulepindsvin i huden nær dens mund og ansigt. Noget, der ofte ses i det område.

En anden hund blev overfaldet og dræbt af en puma nytårsaften, kun halvanden kilometer fra angrebet den 3. januar.

Det er sjældent, at pumaer angriber mennesker og dyr.

Når det sker, tages det meget alvorligt, fordi det betyder, 'at risikoen for menneskers sikkerhed bliver forhøjet'.