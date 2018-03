Carles Puigdemont har opgivet drøm om igen at blive Cataloniens præsident, siger han i videoklip ifølge AFP.

Drømmen om blive leder for et selvstændigt Catalonien er forbi for Carles Puigdemont. Det erkender den spanske regions tidligere leder fra sit eksil i Belgien.

- Jeg vil ikke længere være kandidat til regionens præsidentpost, siger Puigdemont i et videoklip, der er udsendt på sociale medier.

Den catalanske eksleder sagde i januar ifølge det spanske medie Telecinco, at kampen for selvstændighed er slut.

Puigdemont står til at blive anholdt, hvis han vender hjem til Spanien.

Han flygtede fra landet, da parlamentet i Catalonien blev opløst, og der blev indledt sager mod politikere, som havde ført an i forsøget på at rive regionen løs fra Spanien.

/ritzau/AFP