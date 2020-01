Puerto Rico er uden strøm efter at være blevet ramt af et kraftigt jordskælv tirsdag. Det oplyser Jose Ortiz, der står i spidsen for Puerto Ricos myndigheder, der har ansvaret for strømmen. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Puerto Rico blev tirsdag ramt af et jordskælv med en beregnet størrelse på 6,4, dagen efter at øen mandag blev ramt af et andet kraftigt jordskælv.

Opdateres...