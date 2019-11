»Goddag, hr. premierminister. Jeg kunne bare godt tænke mig at spørge dig: Hvor vigtigt er det for én i din magtposition altid at sige sandheden?«

Spørgsmålet fra May Rooks fik straks publikum til at bryde ud i latter.

Det gik nemlig bestemt ikke stille for sig, da BBC fredag aften blændede op for valgprogrammet 'Question Time Leaders's Special', hvor både premierminister Boris Johnson og Labours leder Jeremy Corbyn deltog.

Faktisk mindede atmosfæren i tv-studiet mere om noget, man ved festlige lejligheder oplever i det britiske parlament.

150 kritiske og spørgelystne publikummer fra Sheffield var ifølge Daily Mail inviteret til at stille nærgående spørgsmål til de to ledere, som hver var i krydsilden en halv time.

Ifølge BBC var der en ligelig fordeling af konservative og Labour-tilhængere, ligesom de også havde forsøgt at balancere fordelingen mellem EU-kritikere og de såkaldte remainers.

Alligevel var publikum særligt fjendtlig indstillet over for premierminister Boris Johnson, som flere gange blev udsat for både tilråb, latter og fjendtlige spørgsmål.

Da May Rooks stillede sit tilsyneladende neutrale og ufarlige spørgsmål, var undertonen da heller ikke til at tage fejl af. Og publikum kvitterede ved at grine og klappe.

This is utterly extraordinary. @BBCNews has edited out the audience laughing at Boris Johnson being questioned on trust.



The first part is from last night’s debate, the second is from BBC News at 1pm today. #ge2019 pic.twitter.com/PjhAQsWLoH — Aaron Bastani (@AaronBastani) November 23, 2019

Da BBC senere viste et uddrag fra debatten, var det meste af tilhørernes reaktion imidlertid klippet fra, så det virkede som om, Johnson med det samme svarede:

»Jeg mener, at det er absolut vitalt, og jeg mener, at tillid er et centralt emne i denne valgkamp og fundamentalt for den erodering af tilliden til politik, som man ser i øjeblikket.«

Redigeringen af programmet fik voldsom kritik på de sociale medier, og den hæderkronede britiske tv-station måtte mandag gå ud og undskylde forløbet.

I et udtalelse siger en talsmand for stationen ifølge The Mirror:

»Dette klip fra BBC's Question Time special, som blev vist i sin helhed i nyhederne klokken ti fredag aften og ved andre lejligheder, var kortet ned af tidsmæssige årsager i lørdagens frokost-oversigt, derfor blev en sætning, som Boris Johnson gentog, klippet væk.«

Talsmanden tilføjer dog:

»Da vi gjorde det, bortredigerede vi også latter fra publikum. Selvom der absolut ikke var nogen intentioner om at vildlede, så acceptere vi, at vi kan mistænkes for det, eftersom det ikke reflekterede den fulde reaktion på Boris Johnsons svar.«

Episoden kommer få uger efter, at BBC måtte undskylde for et andet tilfælde. I forbindelse med mærkedagen for Første Verdenskrigs ophør valgte tv-stationen at bruge arkivbilleder fra Rememberance Day, i stedet for at vise de aktuelle billeder, hvor premierministeren holdt en blomsterkrans på hovedet.