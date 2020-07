En britisk pubejer er træt af kunder, der ikke overholder social afstand i beruset tilstand.

Så meget, at ejeren af pubben Star In, Jonny McFadden, har lavet et hegn rundt om baren, hvor han skænker øl, vin og drinks. Det skriver BBC. På deres hjemmeside kan man se flere billeder af tiltaget.

Men kreativiteten stopper ikke her.

McFadden har også opsat et skilt, hvorpå der står, at hegnet er elektrisk, og kunderne skal derfor passe på.

Han forklarer over for BBC, at kunderne ændrer adfærd, når de bliver berusede. Derfor holder de ikke afstand, hvilket han er træt af grundet coronavirus.

Om hvorvidt der faktisk er elektricitet i hegnet, lyder det fra McFadden:

»Kom og find ud af det. Der er en frygt, og det virker.«

»De kan se, at der er et hegn. Og kunderne gider ikke røre ved hegnet for at finde ud af, om det er tændt eller ej. De er ligesom får.«

Samtidig oplever han, at kunderne tager hegnet og skiltet med et grin.

Star In ligger i St Just, Cornwall, i det vestlige England.