Familien til Jayme Closs skal have hjælp, før de kan hjælpe den undslupne teenagepige, mener krisepsykolog.

Den 13-årige amerikaner Jayme Closs må ikke blive sat i bås som den pige, der mistede sine forældre og blev bortført, hvis hun skal blive et fungerende menneske igen.

Det understreger Rikke Høgsted, der er selvstændig krisepsykolog og forfatter.

- Det er rigtig vigtigt, at det ikke bliver hendes bærende identitetshistorie. Det er for tragisk en hovedhistorie at have om sig selv.

- Det vil være alt for tung en byrde og for unuanceret. Hun er også den, der er god til spejder, en god kammerat eller noget helt tredje, siger Rikke Høgsted.

13-årige Jayme Closs dukkede op 10. januar flere hundrede kilometer fra sit hjem. Hun var tynd, afkræftet og forvirret, da hun søgte hjælp i den lille skovby Gordon.

Knap tre måneder tidligere - 15. oktober - var hun ifølge politiet blevet kidnappet af 21-årige Jake Thomas Patterson, som ved samme lejlighed dræbte teenagepigens forældre.

Ifølge myndighederne brød han ind i familiens hjem med et jagtgevær og dræbte ægteparret i et omhyggeligt planlagt angreb.

- Hun er virkelig udfordret, fordi hun både har mistet sine forældre, som er en voldsomt traumatisk begivenhed, og selv har været kidnappet i tre måneder. Det er lang tid at leve i usikkerhed og alarmberedskab, siger Rikke Høgsted.

For at bearbejde episoden er det vigtigt, at omgivelserne nu skaber mest mulig tryghed og sikkerhed om Jayme Closs.

- Det betyder også, at de selv skal sørge for at få hjælp, så de som familiesystem alle får hjælp til at bearbejde det, der er sket, og genvinde ro og stabilitet, så de kan bygge op derfra.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis den tilbageværende familie omkring hende ikke får den hjælp?

- Der kan opstå en misforstået omsorg, hvor man kun har fokus på hovedpersonen. Så glemmer man sine egne behov.

- Det er vigtigt, at netværket omkring hende forstår, at de er en del af helingen. Før man kan være med til at hele hende, skal man hele sit eget traume, siger krisepsykologen.

/ritzau/