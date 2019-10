Arrangører opfordrer til fredelige aktioner efter dage med gadekampe oven på retssag mod separatistledere.

Tusindvis af cataloniere har sluttet sig til fem store protestmarcher i forskellige dele af deres region og er alle på vej til Barcelona.

Marcherne er en fortsættelse af de demonstrationer, som mandag blev udløst, da den spanske højesteret idømte ni separatistledere fra Catalonien lange fængselsstraffe. Det skriver dpa.

Deltagerne i protestmarcherne har planlagt at mødes i Barcelona fredag. Her vil de samlet gennemføre en stor demonstration.

Marcherne har deltagere i alle aldre - fra helt små børn til ældre.

Cataloniens regionale præsident, Quim Torra, har forladt Barcelona, og han har sluttet sig til den ene af marcherne. Han sige, at han vil være nær folket.

Arrangørerne har opfordret deltagerne til at protestere fredeligt. To aftener i træk har der været gadekampe mellem aktivister og politifolk i Barcelona. Over 200 er blevet kvæstet - heriblandt mange politifolk. Mindst 29 personer er blevet anholdt.

Både de catalonske myndigheder og de centrale spanske myndigheder holdt onsdag krisemøder om situation.

Tusindvis af personer demonstrerede tirsdag i Barcelona ved regeringsbygninger og ved flere motorveje og jernbanelinjer.

Cataloniens tidligere vicepræsident Oriol Junqueras var blandt de ni, der mandag modtog fængselsstraf ved Spaniens højesteret. Den tidligere separatistleder fik den strengeste dom af alle med 13 års fængsel.

Otte andre separatistledere fik mellem ni og 12 års fængsel.

Spaniens højesteret udstedte mandag desuden en ny arrestordre på den catalonske ekspræsident Carles Puigdemont. En tidligere arrestordre på den tidligere præsident blev droppet af højesteret i 2018.

Catalonien har omkring 7,5 millioner indbyggere. Spanien har 47 millioner indbyggere, men omkring en femtedel af landets bruttonationalprodukt kommer fra den nordøstlige region.

/ritzau/dpa