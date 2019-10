Efter 12 dages uroligheder forsøger regeringen og ledere af protestbevægelser at finde løsning på konflikt.

Ecuadors regering har søndag indledt samtaler med lederne af de protestbevægelser, som i næsten to uger har demonstreret i gaderne på grund af regeringens økonomiske politik.

Det oplyser FN i Ecuador.

FN forsøger at mægle i konflikten, der begyndte i starten af oktober, da præsident Lenin Moreno fjernede et tilskud til brændstof.

Fjernelsen af tilskuddet betyder, at priserne på bestemte typer brændstof med ét er mere end fordoblet.

Demonstrationerne handler imidlertid også om regeringens generelle økonomiske reformer og sparepakker, som er led i en låneaftale på 4,2 milliarder dollar mellem Ecuador og Den Internationale Valutafond (IMF).

De 12 dages til tider voldsomme demonstrationer har kostet seks mennesker livet, mens næsten 2100 personer er kommet til skade.

Præsident Moreno har indført udgangsforbud i et forsøg på at stoppe urolighederne, der ifølge flere medier er de værste i over ti år.

Søndag kom det i hovedstaden Quito til nye sammenstød mellem politistyrker og maskerede demonstranter, som trodsede udgangsforbuddet.

Dele af Quito, der har tre millioner indbyggere, minder om en krigszone, skriver Reuters. Pansrede militærkøretøjer patruljerer gaderne, og lyden af eksplosioner og skud kan høres.

Lørdag angreb demonstranter en tv-stations lokaler og avis. De satte også ild til en offentlig bygning.

Protesterne har været ledet af gruppen Conaie, der er en paraplyorganisation for forskellige oprindelige folk i Ecuador.

Lørdag foretog gruppens ledere en U-vending, da de meddelte, at de var villige til at møde præsident Moreno i et forsøg på at forhandle sig frem til en løsning på konflikten.

Dagen forinden havde Conaie afvist at deltage i forhandlinger, men skiftede mening efter at have forhørt sig hos sine medlemmer.

Urbefolkningen i Ecuador udgør en fjerdedel af befolkningen på 17,3 millioner. Tusindvis, som til daglig bor i Andesbjergene og i Amazonas, er rejst til hovedstaden for at deltage i protesterne.

Samtalerne med regeringen betyder ikke, at de tilrejsende vender hjem.

- Vi bliver her, indtil der er en løsning, siger Salvador Quishpe fra Conaie ifølge nyhedsbureauet AFP.

