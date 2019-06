Leder af den såkaldte Paraplybevægelse Joshua Wong er mandag blevet løsladt. Han vil tilslutte sig protester.

Protestlederen og aktivisten Joshua Wong er mandag blevet løsladt fra fængslet i Hongkong. Her lovede han at tilslutte sig de enorme protester mod regeringen, som har præget storbyen på det seneste.

Søndag var op mod to millioner af byens godt syv millioner indbyggere på gaden for at vise deres utilfredshed med et omstridt lovforslag om at udlevere mistænkte til retsforfølgelse i Kina.

Joshua Wong var blot 17 år gammel, da han i efteråret 2014 stod i spidsen for massedemonstrationerne for demokrati i Hongkong med tilnavnet Paraplybevægelsen.

Bevægelsen demonstrerede mod ændringer i valgsystemet, som ville give Kommunistpartiet i Kina øget indflydelse på, hvem der skulle styre Hongkong.

Joshua Wong er blandt de mange indbyggere i Hongkong, der kræver at regeringschef Carrie Lam går af.

- Hun er ikke længere kvalificeret til at være Hongkongs leder, siger den 22-årige Wong til de fremmødte journalister efter sin løsladelse mandag morgen.

- Hun må påtage sig ansvaret og træde tilbage, tilføjer han.

- Efter at jeg i dag har forladt fængslet, vil jeg sammen med alle i Hongkong kæmpe mod den ondskabsfulde udleveringslov.

Joshua Wong har siddet fængslet siden maj og blev løsladt en måned tidligere end planlagt som følge af god opførsel.

Der er ingen tegn på, at den tidlige løsladelse har noget med de nuværende protester at gøre.

Sidste år blev Wong idømt tre måneders fængsel. Dommen blev senere reduceret til to måneders fængsel, fordi han var under den kriminelle lavalder, da han blev anholdt.

Hongkong er en del af Kina. Men byen har udstrakt selvstyre, hvilket blandt andet betyder, at den har sit eget retssystem.

Kritikere frygter, at udleveringsaftalen kan bruges til at straffe politiske dissidenter og dermed blive et markant skridt i retning mod øget kinesisk kontrol over Hongkong.

/ritzau/AFP