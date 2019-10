Lederen af en af Hongkongs største prodemokratiske protestgrupper var sent onsdag aften lokal tid udsat for et ekstremt voldsomt overfald.

Ifølge nyhedsbureaet AFP er der tale om lederen af gruppen 'The Civil Human Rights Front', Jimmy Sham.

Han befandt sig angiveligt i Mongkok-distriktet, da en en håndfuld mænd gik til angreb på ham med hammere og siden efterlod ham liggende i sin egen blodpøl.

Ifølge France24 har der efterfølgende floreret en række billeder af protestlederen, hvor man kan se ham ligge gennemtæsket på jorden.

Protestlederen Jimmy Sham blev onsdag aften overfaldet af fire-fem mænd, der var bevæbnet med hammere. Foto: THOMAS PETER

The Civil Human Rights Front har bekræftet overfaldet på Jimmy Sham.

»Han har fået et alvorligt sår i hovedet og blev hastet på Kwong Wah Hospitalet,« lyder det fra organisationen, der desuden oplyser, at Jimmy Sham var ved bevidsthed, da ambulancen nåede frem til ham.

The Civil Human Rights Front kæmper for, at de mange protester, der har fundet sted i Hongkong det seneste halve års tid, foregår uden vold.

På trods af dette er det anden gang inden for kort tid, at protestlederen bliver overfaldet under en demonstration.

Blodpletter på fortovet, hvor overfaldet fandt sted. Foto: KIM KYUNG-HOON

»Det er ikke svært at sammenkæde episoden til spredning af politisk terror, der skal true og forhindre lovlig udførsel af naturlig retssikkerhed,« skriver organisationen i en pressemeddelelse.

De mange protester begyndte i sommer og blev udløst af et lovforslag, der skulle gøre det nemmere at udlevere borgere i Hongkong til retsforfølgelse i Kina. Forslaget blev officielt droppet i begyndelsen af september.

Siden da har har demonstranternes primære fokus i stedet handlet om Hongkongs generelle selvbestemmelse i forhold til Kina, og demonstrationerne har gentagne gange ført til voldelige sammenstød mellem pro-demokratiske demonstranter og pro-Beijing demonstranter.

Amnesty Internatonal har i kølvandet på hammer-overfaldet på Jimmy Sham opfordret myndighederne til at finde frem til gerningsmændene.



»Jimmy Sham blev efterladt blødende på gaden og ligger på hospitalet med hovedskader. Selv set i lyset på det stigende angreb på aktivister er denne hændelse chokerende brutal,« lyder det fra organisationens afdeling i det østlige Asien.