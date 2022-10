Lyt til artiklen

»Væbnede styrker klædt i civilt tøj patruljerer gaderne og skyder på os.«

Det er nu 16 dage siden protesterne mod styret i Iran begyndte.

B.T. har siden da forsøgt at komme i kontakt med nogle af de mange mennesker, der kæmper for frihed i landet. Det har vist sig at være nært umuligt, men søndag tikkede der en besked ind i vores indbakke.

Kilden, der har bedt om at være anonym, fortæller, at han ikke har haft adgang til internettet i næsten to uger. Han bor i Irans hovedstad Teheran.

Dette billede er fra protester i Tehran 19. september. Både mænd og kvinder var på gaden, hvor flere kvinder satte ind til deres hijab og klippede deres hår af i protest. Foto: - Vis mere Dette billede er fra protester i Tehran 19. september. Både mænd og kvinder var på gaden, hvor flere kvinder satte ind til deres hijab og klippede deres hår af i protest. Foto: -

»Staten åbner for internettet hver dag fra morgen til klokken cirka 16 om eftermiddagen. Men forbindelsen er så svag, at den ikke kan bruges til noget. Man kan ikke engang åbne Google,« skriver han via WhatsApp og fortsætter:

»Om aftenen og om natten er der lukket totalt ned for nettet.«

Siden 22-årige Zhina Mahsa Amini blev anholdt for ikke at have dækket alt sit hår med sit hovedtørklæde, og angiveligt tæsket til døde af det moralske politi, har iranere protesteret på gaden.

Moralpolitiets opgave er at håndhæve styrets regler om påklædning, der blandt andet beordre kvinder til at dække deres hår og hals, når de er i offentlige rum.

Zhina Mahsa Amini død i moralpolitiets hænder, myndighederne nægter, at hun er slået ihjel, mens vidner, familie og iranere, der kender til politiets metoder, mener det modsatte. Foto: IRANWIRE Vis mere Zhina Mahsa Amini død i moralpolitiets hænder, myndighederne nægter, at hun er slået ihjel, mens vidner, familie og iranere, der kender til politiets metoder, mener det modsatte. Foto: IRANWIRE

Myndighederne i Teheran siger, at den 22-årige kvinde døde af et hjerteanfald. Zhina Mahsa Aminis familie siger, at hun aldrig havde haft problemer med sit hjerte.

Flere øjenvidner har fortalt, at de har set moralpolitiet tæske den unge kvinde, og der er blevet lækket billeder af hende fra hospitalssengen, hvor man kan se, hun er meget forslået og tilkoblet en respirator.

Med slagord som »kvinde, liv, frihed« og »død over diktatoren« kræver tusinde mennesker i mange iranske byer et nyt styre i stedet for det islamiske, som har styret Iran med jernhånd siden 1979.

Den politiske gruppering The National Council of Resistance of Iran (NCRI), der siden 1981 har kæmpet mod det islamiske styre, har søndag udsendt en pressemeddelelse, hvor de anslår, at over 400 mennesker er slået ihjel af iranske styrker.

Dette lidt grynede billede er fra den iranske by Saveh. Det er taget 21. september og viser demonstranter lave en ring om en kvinde, der svinger sin hijab i luften. Foto: - Vis mere Dette lidt grynede billede er fra den iranske by Saveh. Det er taget 21. september og viser demonstranter lave en ring om en kvinde, der svinger sin hijab i luften. Foto: -

Andre organisationer som Amnesty International har for nylig skrevet, at over 50 personer er døde.

Mindst 1.500 er blevet anholdt ifølge Associated Press.

Da der ikke er adgang til internettet og Irans styrer er meget lukket, er det svært at få reelle dødstal ud af landet.

På trods af, at det næsten er umuligt at komme i kontakt med folk i Iran, så kom det alligevel frem for en uge siden, at den Iranske influencer Hadis Najafi var blevet skudt af de iranske væbnede styrker.

I hele verden er folk gået på gaden for at vise sin støtte til den iranske befolkning. Selv i byen Qamishli i Syrien brænder kvinder deres hijab i sympati. Billedet er fra 26. september. Foto: STRINGER Vis mere I hele verden er folk gået på gaden for at vise sin støtte til den iranske befolkning. Selv i byen Qamishli i Syrien brænder kvinder deres hijab i sympati. Billedet er fra 26. september. Foto: STRINGER

Hun blev skudt seks gange i ryggen under en af de mange protester i byen Karaj.

Det er ikke lykkedes det iranske styre at stoppe protesterne, selvom mange er døde, og den manglende adgang til internettet gør det svært for iranerne at organisere sig og demonstrere.

De er fast besluttet på at blive ved.

»Vi kæmper for frihed og basale menneskerettigheder, som særligt de iranske kvinder er blevet berøvet i alt for mange år. Vi er ikke imod hijab eller islam, vi vil bare have friheden til at ytre os og gå klædt, som vi vil,« lyder det fra B.T.s kilde i Iran.

»At gå på gaden er livsfarligt, men at bo i det her regime er ikke et liv.«