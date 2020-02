Det går ikke stille for sig i Ukraine. Heller ikke når lokalbefolkningen går til angreb på en flok landsmænd, der var blevet evakueret fra det coronavirusramte Kina.

Frygten for at de kunne bringe smitten med sig, fik hundredvis til at kaste med sten mod de busser, der bragte dem til Novi Sanzhary i den centrale Poltava-region.

De 70 passagerer om bord på busserne var på vej til et karantænecenter, der er oprettet i nærheden. Der skriver Sky News.

Der blev brændt dæk af, og stenene smadrede ruderne på nogle af busserne, men ingen af de evakuerede blev såret under urolighederne.

En demonstrant smider en sten mod en politibil under protesten mod de evakuerede fra Wuhan i Kina. Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere En demonstrant smider en sten mod en politibil under protesten mod de evakuerede fra Wuhan i Kina. Foto: VALENTYN OGIRENKO

Myndighederne var tilsyneladende forberedt på ballade. Flere hundrede betjente var udkommanderet til landsbyen.

Siden tidligt om morgenen havde flere hundreder af indbyggerne blokeret vejen til karantænecenteret.

Nogle af dem virkede berusede, og de byggede barrikader, brændte dæk og stødte sammen med hjelmklædte politifolk, som forsøgte at skabe plads.

En forsøgte ovenikøbet at ramme politiet med sin bil. 24 blev arresteret, oplyser politiet.

Ukrainske brandfolk fjerner noget brændende buskads, som demonstranterne har brugt som vejspærring. Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere Ukrainske brandfolk fjerner noget brændende buskads, som demonstranterne har brugt som vejspærring. Foto: VALENTYN OGIRENKO

Efter flere timers kamp lykkedes det busserne at nå frem til karantænecenteret.

Det ukrainske indenrigsminister, Arsen Avakov, som selv var til stede, sagde, at hun var chokeret over den vrede, hun var vidne til.

Præsident Volodymyr Zelenskiy sagde, at protesten 'ikke viste den bedste side af vores karakter'.

Endelig sagde sundhedsminister Zoryana Skaletska, at hun ville slutte sig til de evakuerede i 14 dage for at hjælpe til med at berolige de voldelige landsbybeboere.

En såret mand får assistance af nogle protesterende i Ukraine. Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere En såret mand får assistance af nogle protesterende i Ukraine. Foto: VALENTYN OGIRENKO

»Jeg var chokeret over panikken, afvisningen, de negative følelser og aggressionen. Det må have været et endnu værre chok for de evakuerede fra Kina.«

Et fly med 45 ukrainere og 27 borgere fra andre lande lettede fra Wuhan tidligt torsdag.

De 45 var alle ombord på busserne, der blev overfaldet.