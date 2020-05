En tidligere amerikansk marineinfanterist forsøger at få staten North Carolina til at stoppe for nedlukningen på grund af coronapandemien.

Og han lægger ikke fingre imellem:

»Vi er klar til at tage våben i brug og dræbe folk for at nå dette mål,« siger han.

»Er vi villige til at dræbe folk? Er vi villige til at ofre livet? Vi bliver nødt til at sige ja,« siger Adam Smith i en video på Facebook. Den blev offentliggjort i fredags og er optaget, mens han sidder på passagersædet i en bil.

Demontranter fra organisationen ReOpenNC demonstrerer i Raleigh, North Carolina, for at staten skal lukke op igen. Foto: LOGAN CYRUS Vis mere Demontranter fra organisationen ReOpenNC demonstrerer i Raleigh, North Carolina, for at staten skal lukke op igen. Foto: LOGAN CYRUS

Han kalder selv ordren om at lukke samfundet ned for en 'test'. Den skal vise, om amerikanerne 'er villige til at acceptere denne Nye Verdens Orden, som de vælger skal træde i stedet for menneskelighed'. Sådan beskriver WFAE radioen det.

»Vi tager våben i hånden. Det er på tide, at vi kæmper imod alt dette... Når dagen er omme, er det eneste, der sikrer os vores frihed, villigheden til at gå frem og kæmpe,« siger han i videoen.

»Hvis I bringer våben, så vil vi bringe våben. Hvis I er bevæbnede, så er vi også bevæbnede,« advarede han ifølge radiostationen WFAE.

Adam Smith slettede oprindeligt videoen fra Facebook, men hans kone, Ashley Smith, delte den igen på ReOpenNC-gruppens egen Facebook-side.

'Lev frit eller dø' har denne demonstrant skrevet på bagruden af bilen. Foto: LOGAN CYRUS Vis mere 'Lev frit eller dø' har denne demonstrant skrevet på bagruden af bilen. Foto: LOGAN CYRUS

»Måske gi'r du ham ret, måske ikke, men vi har intet at skjule,« skrev Ashley Smith sammen med videoen på den nu private gruppe. Det skriver News & Observer.

Som en tidligere marinesoldat, så er han 'klar til at dø for alle jer', som han var det, da han aftjente sin pligt i søværnet, sagde hans kone. Det skriver New York Post.

På et senere tidspunkt forsvarede han sine synspunkter, da han blev kontaktet af Raw Story.

»Jeg prøver på at få mændene i dette land til at rejse sig,« sagde han. »Det sidste, vi ønsker, er, at der skal flyde blod, men der er noget, som de skal vide: Vi er villige til at lade ske.«