Billederne var glamourøse, krammene var broderlige og modtagelsen overdådig.

Men ikke alt var lige rosenrødt, da den amerikanske præsident, Donald Trump, mandag landede i verdens næstmest folkerige land Indien.

Trump er på et officielt statsbesøg i Indien.

Og det handler i bund og grund om, at de to lande - verden største og femtestørste økonomi - skal have en bedre samhandel.

Ikke mindst når det kommer til forsvar og militærudgifter.

USA skal eksempelvis levere militærhelikoptere til Indien for intet mindre end 21 milliarder kroner.

Og måske netop derfor blev præsidenten taget imod med store kram og brede smil af premierminister Narendra Modi, da han landede i storbyen Ahmedabad i den vestlige delstat Gujarat.

Senere gik turen forbi Agra og det verdensberømte gravmonument Taj Mahal.

Den indiske premierminister Narendra Modi (tv) omfavner USA's præsident Donald Trump, da han ankom til Sardar Vallabhbhai Patel-lufthavnen i Ahmedabad mandag. Foto: MANDEL NGAN

Her poserede Trump sammen med førstefruen, Melania Trump, ved den billedskønne turistattraktion.

Men det var ikke alt sammen et højpoleret glansbillede.

For Trump er ankommet på sit to-dages visit i en anspændt tid for Narendra Modi, efter premierministeren i december måned sidste år fik gennemført en ganske kontroversiel lov om statsborgerskab.

Den har fra flere sider fået kritik for at være diskriminerende mod Indiens mere end 200 millioner muslimer.

Et karikaturbillede af Donald Trump går op i flammer i forbindelse med en demonstration i storbyen Kolkata. Foto: PIYAL ADHIKARY

Samtidig er Trump ikke lige populær i Indien, hvor han udover Ahmedabad og Agra - hvor Taj Mahal ligger - også besøger hovedstaden New Delhi.

Således blev der i en af landets største byer Kolkata demonstreret mod den amerikanske præsident.

Det skete blandt andet ved, at store karikaturbilleder af Trump blev afbrændt. Samtidig med, at præsidenten blev bedt om at tage hjem.

Det er dog tvivlsomt, om præsidenten har været bevidst om det, mens han poserede foran Taj Mahal.