Op til tre års fængsel kan ramme folk, der forhåner Kinas nationalsang, hvis ny lov vedtages i Hongkong.

Flere er blevet anholdt i Hongkong tidligt onsdag lokal tid inden behandlingen af en kontroversiel lov.

Loven, der ventes vedtaget i løbet af dagen, vil gøre forhånelse af Kinas nationalsang ulovligt.

Hvis loven vedtages vil "hån og misbrug" af nationalsangen ved navn "De Frivilliges March" kunne resultere i op til tre års fængsel og bøder på flere tusinde dollar.

Politiet har meldt om lovovertrædelser foretaget af "uromagere", der begyndte så tidligt som klokken 05.30 lokal tid.

Veje er blevet blokeret, og affald og søm er blevet hældt ud på togspor, melder politiet. Flere har også været i besiddelse af våben, og der er blevet tændt ild visse steder.

Mindst fem demonstranter er blevet anholdt, heriblandt to studerende på 14 og 15 år. De er blevet sigtet for at være i "besiddelse af instrumenter, som kan bruges til ulovlige formål" såsom hjelme og gasmasker.

Meget af protestbevægelsen opererer online.

De har ifølge dpa's oplysninger forberedt forstyrrelser i byen, inden at den lovgivende forsamling i Hongkong andenbehandler nationalsangsloven.

/ritzau/dpa