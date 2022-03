Voldelige uroligheder brød ud natten til torsdag på den franske ø Korsika. Det skyldes en lokal vrede, der kogte over, fordi en fange, der går ind for Korsikas selvstændighed, blev overfaldet i fængslet.

Han sidder inde på livstid, Yvan Colonna. Dømt for mordet på Korsikas ledende regionale præfekt, Claude Erignac, i 1998.

Han kæmper nu for livet i fængslet i Arles og er for øjeblikket i koma efter at have fået tæsk den 2. marts. Han fik bank af en fange, der sidder inde, dømt for terrorisme.

Mange på øen er chokerede over overfaldet. De ser stadig Colonna som en helt i kampen for Korsikas selvstændighed.

De protesterende bryder ind i en bank i Ajaccio. Foto: PASCAL POCHARD-CASABIANCA

Han blev efter mordet på Erignac først fanget i 2003. Til sidst, efter fem års jagt, fandt man ham i Korsikas bjerge, hvor han levede som hyrde.

Hundredvis var på gaden i de største byer på øen Ajaccio, Calvi og Bastia.

Protesterne blev hurtigt til optøjer og sammenstød med politiet, oplyser AFPs korrespondent på stedet.

I byen Ajaccio brød de protesterende endda ind i justitsbygningen og satte ild til skraldespandene. 14 mennesker blev såret alene i den by.

De brænder det franske flag af på gaden i Ajaccio. Foto: PASCAL POCHARD-CASABIANCA

Den franske anklagemyndighed har sigtet den mand, som overfaldt Colonna, for drabsforsøg.

Franck Elong Abe har erklæret sig skyldig i overfaldet – han var blevet tosset over nogle 'blasfemiske udtalelser', som Colonna har ytret, mens han sidder fængslet.