Den 82-årige Bouteflika, som sidder i kørestol og sjældent viser sig offentligt, vil genopstille ved valg.

Algeriets aldrende og sygdomssvækkede præsident, Abdelaziz Bouteflika, advarer om kaos og konflikt, forud for en planlagt massedemonstration vendt mod hans beslutning om at genopstille til en femte regeringsperiode.

Den 82-årige Bouteflika sidder i kørestol og har sjældent vist sig offentligt, siden han i 2013 fik et hjerteanfald.

En bølge af protester er gået hen over landet, efter at han har meddelt, at han håber på endnu en embedsperiode efter valget den 18. april.

Selv om demonstrationer blev forbudt i 2001 har der i de seneste uger været næsten daglige protester i hovedstaden Algiers. hvor endnu en stor protestaktion er planlagt fredag.

Bouteflika har været i Schweiz siden den 24. februar til "rutinemæssige lægeundersøgelser". Der er ingen oplysninger om, hvornår han vender hjem.

I en skriftlig erklæring fra præsidenten torsdag, som blev offentliggjort af nyhedsbureauet APS, advarer han om, at ballademagere måske infiltrerer demonstrationerne, hvilket skaber risiko for en optrappet konflikt.

Algeriet har i det store og hele undgået de konflikter, som blev udløst under Det Arabiske Forår, som førte til revolutioner i Tunesien og Libyen.

Mange advokater og journalister sluttede sig torsdag til protesterne mod Bouteflika og stillede spørgsmålstegn ved, om han er rask nok til at lede landet.

- Protesterne har som mål at støtte folkebevægelsen mod Bouteflikas ønske om at stille som kandidat for femte gang, siger advokaten Tarek Marah til nyhedsbureauet dpa.

Han opfordrer præsidenten til at trække sig tilbage og lade en midlertidig regering bestående af uafhængige teknokrater styre landet.

/ritzau/AP