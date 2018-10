Brett Kavanaugh er netop blevet stemt ind og godkendt som højesteretsdommer. Det sker på trods af de vedvarende anklager om sexovergreb.

Afstemningen blev flere gange afbrudt af høje protester fra tilskuerpladserne.

BREAKING: Protests erupt in the Senate as VP Pence presides over the vote on Judge Kavanaugh's confirmation. https://t.co/f32ecMfRed pic.twitter.com/QdbjWrN6JE — MSNBC (@MSNBC) 6. oktober 2018

Men afstemningen blev gennemført, og 50 senatorer stemte for at gøre Brett Kavanaugh til højesteretsdommer, mens 48 stemte mod.

Onsdag færdiggjorde FBI endnu en undersøgelse af Brett Kavanaughs baggrund. Undersøgelsen startede efter psykologiprofessor Dr. Christine Blasey Ford og fire andre kvinder havde anklaget Brett Kavanaugh for sex-overgreb - Dr. Ford fastholder, at Dommer Kavanaugh forsøgte at voldtage hende ved en fest i 1982.

I alt ni personer er blevet afhørt i forbindelse med FBI-undersøgelsen, der efter ordre fra Det Hvide Hus blot varede fem dage,

Bl.a. interviewede FBI en hvis Mark Judge, Dommer Kavanaughs skolekammeret, der ifølge Dr. Ford var tilstede i det værelse, hvor sex-overgrebet fandt sted i 1982.

Ligeledes har FBI talt med to andre personer, der ifølge Dr. Ford deltog i den mindre sammenkomst for 36 år siden.

Ifølge flere af de senatorer, der torsdag læste rapporten i et bevogtet rum i kælderen under den amerikanske kongresbygning, føjer den nye FBI-rapport dog ikke nogle afgørende nye beviser til Dr. Christine Blasey Fords vidneudsagn.

Opdateres..