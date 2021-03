Militæret og politiet i Myanmar tog hårde metoder i brug ved demonstrationen 7. marts.

Det gik hårdt ud over en ung mand, der blev holdt nede, mens han blev gennembanket. Sådan skriver flere udenlandske medier.

Hele voldsepisoden blev optaget på et kamera af et øjenvidne, der sad på god afstand oppe i en bygning.

På optagelserne blev manden slået og banket af militærpersoner og politiet. Mens overfaldet stod på, virkede manden slap og ude af stand til at forsvare sig selv.

Her bankede politiet løs på demonstrant i Myanmar. Foto: Ritzau Scanpix Foto: VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Mandens nuværende tilstand er endnu ukendt, men ifølge øjenvidnet blev han tilbageholdt af politiet kort efter overfaldet. Dog ved man, at manden er medicinstuderende.

Samme dag, hvor overfaldet fandt sted, blev en af de største demonstrationer mod militærstyret afholdt i byen Mandalay i Myanmar. Demonstrationerne fortsatte 8. marts med hundredvis af mennesker på gaden med gule hatte og skilte med billeder af landets leder Aung San Suu Kyis.

Demonstrationerne er blevet afholdt på trods af militæret og politiets hårde omgang med folk, der ifølge dem bryder loven ved at gå mod militærstyret.

Ved demonstrationen 7. marts affyrede politiet granater og tåregas for at bryde den store folkemængde op. Mindst 70 blev arresteret.

MYANMAR: Rejsevejledningen for Myanmar er ændret, så alle rejser frarådes pga. sikkerhedssituationen. Er din tilstedeværelse ikke strengt påkrævet, bør du overveje at forlade landet, mens det er muligt med kommercielle fly. Ved behov kontakt UM på bbb@um.dk eller +45 33921112. — Udenrigsministeriets Borgerservice (@UMBorgerservice) March 8, 2021

På grund af de voldsomme uroligheder i Myanmar opfordres alle danskere til at forlade landet.