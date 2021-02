En kvindes liv står ikke til at redde, efter at hun angiveligt blev skudt af politiet under en demonstration.

Demonstrationer i Myanmar bliver genoptaget onsdag. Det sker, på trods af at der tirsdag blev meldt om den mest voldelige dag med protester i kølvandet på et militærkup for lidt over en uge siden.

Tirsdag brugte politiet både vandkanoner og våben mod demonstranterne. En læge melder, at en demonstrants liv sandsynligvis ikke står til at redde, efter at hun angiveligt blev skudt i hovedet af politiet.

Tre andre er blevet behandlet for skader, der mistænkes at være forårsaget af politiets gummikugler, melder lægen.

Demonstranterne, der blandt andet samlede sig tirsdag i Myanmars største by, Yangon, trodsede trusler fra landets militære styre.

Det advarede mandag om, at det vil slå hårdt ned på demonstranter fremover.

Men demonstranterne har ikke i sinde at stoppe med protesterne.

- Vi kan ikke forblive tavse. Hvis der flyder blod fra vores fredelige protester, vil der bare flyde endnu mere, hvis vi lader dem (det militære styre, red.) overtage landet, siger ungdomsleder Esther Ze.

Det er femte dag i træk, at befolkningen i Myanmar går på gaden for at demonstrere mod sidste uges kup, hvor militæret anholdt den demokratisk valgte leder Aung San Suu Kyi.

/ritzau/Reuters