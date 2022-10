Lyt til artiklen

I kølvandet på offentliggørelsen af Brasiliens valgresultat, har lastbilchauffører mandag blokeret motorveje på tværs af landet for at protestere mod Lulas sejr.

Lastbilchaufførerne, der er Bolsonaro-tilhængere, har blokeret veje i 12 stater, hvor nogle af tilhængerne ligeledes har opfordret til militærkup, skriver Reuters.

Ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, har præsidenten Jair Bolsonaro ikke været ude og anerkende sit nederlag endnu.

Og det skaber frygt for, hvorvidt han vil bestride sejren for sin venstreorienterede rival, tidligere præsident Luiz Inacio Lula da Silva.

B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg Foto: Ida Marie Odgaard

»Det, mange frygter, er, at vi kommer i en ny Trump-situation, hvor han siger, der har været snyd involveret og kræver omtælling. Det har han truet med at gøre,« siger Jakob Illeborg.

Bolsonaro forlod sin bolig mandag morgen og tog til præsidentpaladset, efter valgresultatet blev officielt.

Men han har altså endnu ikke meldt noget ud.

»Det bliver spændende at se, hvad han siger og gør nu. Det er bemærkelsesværdigt, at han ikke har sagt noget endnu,« siger B.T.s korrespondent.

Man kan frygte, at der kommer et efterspil, lyder det:

»Han vil måske forsøge at gå rettens vej og bevise urent trav. Vi har set den slags andre steder, og det er ikke altid kønt. Hans tilhængere er rabiate, ligesom vi kender fra Trump-lejren. Det er folk, der ikke nøjes med at demonstrere med bannere,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Det er et anspændt øjeblik lige nu.«

Og det er ikke kun vigtigt for de 214 millioner indbyggere i Brasilien, hvordan det hele ender. Det er også vigtigt for Vesten:

»Brasilien er ikke bare et land – det er den største økonomi i Sydamerika og på mange måder, hvad angår energi og samhandel en vigtig partner for Vesten. Det er vigtigt, det går ordentligt for sig, og der ikke opstår mere tumult. Og det er der desværre en tendens til, at det opstår i og omkring valgene i Brasilien,« siger Jakob Illeborg.

Ifølge ham har Bolsonaro været svær at håndtere for det liberale Vesten. Han er gode venner med Trump men på ingen måde gode venner med Joe Biden, EU eller Europa:

»Bolsonaro er en kontroversiel figur, der bliver kaldt sydens Trump, fordi han har mange af de samme tendenser – ligeglad med love og regler blandt andet,« lyder det:

»Noget af det mest kontroversielle var hans håndtering af coronakrisen, som han grinede af og nærmest fornægtede eksisterede. Det endte med, at omkring 700.000 brasilianere døde af corona.«

Han er også kontroversiel for sin håndtering af Amazonas regnskoven, som man kalder jordens lunger, siger Jakob Illeborg:

»Her har Bolsonaro været bedøvende ligeglad og givet lov til at fælde tusindvis af træer og afbrænde store områder.«